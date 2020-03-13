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“Güneşe yatırım yapan iki kere iyilik yapıyor”  

Bu yıl ilk kez düzenlenen Solar İstanbul Fuarı’nda EGD’nin düzenlediği panelde konuşan GENSED Başkanı Halil Demirdağ “Güneşe yatırım çevreye iyilik, cari açığa iyilik. Bu yüzden çok önemsemeliyiz” diye konuştu.

“Güneşe yatırım yapan iki kere iyilik yapıyor”  
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İstanbul Kongre Merkezi’nde önceki gün başlayan Solar İstanbul Güneş Enerjisi, Enerji Depolama, Elektrikli Ulaşım ve Dijitalleşme Fuarı ve Konferansı’na ilgi devam ediyor.
 
Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından yeşil ekonomi çalışmaları kapsamında düzenlenen ve Yenilenebilir Enerjiyi Destekleme Platformu gibi çok sayıda konuyla ilgili örgüt tarafından desteklenen “Enerjini Güneşten Al” başlıklı panel fuarın dünkü bölümüne damgasını vurdu.
 
EGD Başkanı Celal Toprak’ın yönettiği GENSED Güneş Enerjisi Sanayicileri Derneği Başkanı Halil Demirdağ ve Shura Enerji Dönüşümü Merkezi/ Enerji Sistem Analisti Hasan Aksoy’un sunumları ile katıldığı panel büyük ilgi gördü.


 
Panele konuşmacı olarak katılan EGD üyesi Ekonomist Dergisi Haber Müdürü Talip Yılmaz ile Sabah Gazetesi Ekonomi Editörü Barış Ergin de konuşmaların da çok önemli noktaların altını çizdiler.
 
Toplantıda soru yağmuruna tutulan GENSED Başkanı Halil Demirdağ Türkiye’nin güneş konusunda son dönemde büyük adımlar atıldığını belirterek, “Güneşe yatırım Türkiye’nin iyiliğine bir adım. Hatta iki adım. Bir iyilik yatırımı. Çevreye iyilik. Cari açığa iyilik. Yani güneşe yatırım yapan iki önemli iyilik adımı atıyor. Bu yüzden çok önemsemeliyiz” dedi.


 
Türk şirketlerinin bugün Ukrayna'da güneş enerjisi santrali kurduğunu vurgulayan Demirdağ, “Bulgaristan'da da güneş enerjisi santrali kurabiliyor. Demek ki Türkiye bu konuda avantajlı. Yani ürününü satabiliyor. Bu şekilde Türkiye'de bir sinerji oluşuyor. İhracatın yüzde 50’sinden fazlasını AB ülkelerine ihraç eden Türkiye’yi de yakından ilgilendiren bir karar. Türkiye’nin mevcut pazarlarını korumak için yeşil enerjiyle üretim konusunda adım atması gerekiyor” dedi,
 
Güneş enerjisi alanında üretim yapan tesislerin kapasitesinin ise oldukça yüksek olduğunu dikkat çeken Halil Demirdağ; güneş, rüzgâr, jeotermal gibi yerli ve maliyetsiz kaynaklardan mutlaka yararlanmak gerektiğine vurgu yaptı.
 
Shura adına konuşan Hasan Aksoy da güneş enerjisi alanında depolama konusunun önemine dikkat çekti ve yeni dönemde bu konunun çok öne çıkacağını vurguladı.
 
Toplantıda konuşan Talip Yılmaz güneşe yatırımın finansmanı konusunda bilgi verirken, Barış Ergin güneş yatırımlarının bugünü geleceği hakkında önemli noktaların üzerinde durdu.

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