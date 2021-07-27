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Güney Amerika'da ilk Türk markası

LC Waikiki, Güney Amerika pazarına giren ilk Türk perakende markası oldu. 4. kıtaya giriş yapan Türkiye’nin lider moda perakende markası, Peru ve Ekvador’daki ilk mağazalarını açtı.

Güney Amerika'da ilk Türk markası
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Türkiye’nin global moda perakende markası LC Waikiki, yurt dışı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. 2023 yılına kadar global pazarlarda daha da güçlenmek için iddialı hedefleri bulunan LC Waikiki, 4. kıtaya giriş yaparak Güney Amerika pazarına giren ilk Türk markası oldu. LC Waikiki, Ekvador’un başkenti Kito ve Peru’nun başkenti Lima’da aynı hafta açtığı iki mağazayla birlikte 4 kıtada, 51 ülkede, 327 farklı şehirde 1110 mağazaya ulaştı. Faaliyette olduğu ülkelerin 20’sinde pazar lideri olan LC Waikiki, 2021 yılının sonuna kadar bulunduğu ülke sayısını 55’e yükseltmeyi hedefliyor.

Türkiyeli bir marka olarak yeni bir kıtaya adım atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, “LC Waikiki olarak ülkemiz için çalışıyoruz. Hedefimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında Avrupa’nın ilk 3 moda perakende markasından biri olmak. Bu topraklardan bir dünya markası çıkarmak için kararlı adımlarla ilerliyoruz. Pandemi koşullarına rağmen yurtdışı yatırımlarımıza ara vermedik ve yeni ülkelere girmeyi sürdürüyoruz. Bu yıl Güney Amerika’nın yanı sıra Afrika yatırımlarımız da devam edecek” diye bilgi verdi. 

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LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap KüçükLC Waikiki
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