Güney Kore'den Nükleer Atağı

Nükleer sektörü için uluslararası alanda önemli bir etkinlik haline gelen 2. Nükleer Santraller Fuarı ve 6. Nükleer Santraller Zirvesi, bu alanda önemli bir atılım gerçekleştiren Güney Kore’nin radarına girdi. Nükleer alanında güçlü uluslararası tedarik zincirleri oluşturmayı hedefleyen Korea Nuclear Partners’ın koordinasyonuyla 5-6 Mart 2019 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen fuara 22 firmayla katıldı.



Nükleer Mühendisler Derneği ve Ankara Sanayi Odası iş birliği ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen 2. Nükleer Santraller Fuarı ve 6. Nükleer Santraller Zirvesi, bu yıl Güney Koreli firmaların yoğun ilgisini çekti. Güney Korelilerin büyük önem verdiği fuara, Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Kee-won Hong, Korea Nuclear Partners CEO’su Nam Seog Lee, konsolosluk görevlileri ve firma temsilcileri de katıldı.



Güney Kore’den gelen firmalar arasında; KHNP, Unison eTech, Kowel, International Electric, SF Technology, Nambuk Electric, enesG, Taewon Industries, YongSung Electric, Sung IL, Future Automation, Samyoung Fitting, YPP Corporation, Woori Technology, YoungPoong Ind (AlphaDrive), Vision Tech, Youho Electric, E2S, HKR, Energyen Corporation, ES DASAN ve Focus Technology yer alıyor.



Çubukçu: Nükleer santral yatırımlarıyla ileri teknolojiye geçeceğiz



Güney Kore’deki nükleer endüstrindeki gelişiminin Türkiye için rol model olabileceğine dikkat çeken Nükleer Mühendisler Derneği Başkanı Dr. Erol Çubukçu şunları söyledi: “Güney Kore ilk nükleer santralini yaparken yalnızca yüzde 2 oranında bir yerel katkı sağlayabilmişti. Oysa bugün yüzde 98’i milli kaynaklarla inşa edilen nükleer santral projeleri tasarlayabiliyorlar. Türkiye'nin de bu duruma gelmemesi için hiç bir neden yok. Nükleer santral yatırımları ülkemizin ileri teknolojiye geçişini hızlandıracak. İleride kendi nükleer santralleri tasarlayan ve ihraç eden bir teknolojiye ulaşabiliriz.”



Kore nükleer ihracatını artırmayı hedefliyor



Nükleer alanında tecrübesi ve kaliteli ürünleriyle dikkat çeken Koreli firmaların 2. Nükleer Santraller Fuarı ve 6. Nükleer Santraller Zirvesi’ne katılımını organize ettiklerini belirten Korea Nuclear Partners CEO’su Nam Seog Lee, yeni yapılacak nükleer santral projelerinde Koreli firmaların yer alması için temaslar yapmak üzere İstanbul’a geldiklerini açıkladı. Zirve’de ikili ticari görüşmeler yapan Koreli firmalar, Türkiye’nin önemli inşaat firmalarına da ziyaretler düzenleyecekler.