Güral 29 Ekim Seramik Fabrikası, Büyük Zaferin 100. Yılında Açıldı

Son teknoloji üretimi ile yer duvar karosu alanında 2022 yılının en büyük yatırımlarından biri olan Güral 29 Ekim Seramik Fabrikası’nın açılışı, 29 Ağustos tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans sistemiyle katıldığı törenle Kütahya’da yapıldı. Türk seramik sektörünün heyecan verici son yatırımı olan Güral 29 Ekim Seramik Fabrikası, ülke ekonomisine sağlayacağı fayda ile sürdürülebilir ekonomik büyümenin gerçekleşmesinde önemli bir rol oynamayı hedefliyor.

Güral 29 Ekim Seramik Fabrikası’nın açılış töreninde konuşan Güral Şirketler Gurubu Başkanı İsmet Güral, “Güral Ailesi olarak görevimiz, yatırımlarımıza devam ederek ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam etmek ve Türkiye’de istihdamı artırmak” dedi.

Son teknolojik üretimiyle Türkiye’nin en büyük yatırımlarından biri olan Güral 29 Ekim Seramik Fabrikası’nın açılışı gerçekleştirildi. Büyük zaferin 100. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanımız tarafından düzenlenen toplu açılış törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in yanında Güral Şirketler Gurubu Başkanı İsmet Güral, Nesrin Güral, Yönetim Kurulu Üyeleri Harika Güral, Ali Güral, Sami Güral ile Güral Porselen Genel Müdürü Naci Pekcan ve İcra Kurulu Üyesi Coşkun Berk katıldı.

Güral 29 Ekim Seramik Fabrikası’nın açılışına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Yatırım, üretim, istihdam ve ihracata dayalı büyüme ile ekonomiyi kalkındırmayı ve üretim yoluyla elde edilen gelir sayesinde ülkenin dış ticaret açığını gidermeyi hedefliyoruz. Kütahya’mız seramik sektöründe son yıllarda çok büyük gelişme gösterdi. Modern üretim teknikleriyle fabrikalarında üretim yapan İsmet Güral ailesine bu hedefimize ortak olduğu için teşekkürlerimizi iletiyoruz. İnanıyorum ki kıymetli Güral Ailesi’nin bu yeni yatırımı, Anadolu’nun adeta yeniden ayağa kalkmasını şekillendiren yeni bir sanayi tesisi olacaktır” ifadelerinde bulundu.

Üretim hatlarının tamamı Sacmi firması ve diğer İtalyan firmalarından sağlanan endüstri 4.0 ‘a uygun en ileri teknolojiye sahip makineler ile oluşturulan Güral 29 Ekim Seramik Fabrikasının, üretim hatlarının sırlı porselen, yer seramiği ve duvar seramiği üretimine uygun dizayn edildiğini söyleyen Güral Şirketler Gurubu Başkanı İsmet Güral, “Ailem ve mesai arkadaşlarım olarak yeni seramik fabrikamızın da ekonomik bir kale olarak ülkemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Fabrikamız toplam 476 bin metrekare alanda şimdilik 100000 m2 kapalı alanda 275 çalışanıyla hizmet veriyor. İlave fabrikaların tamamlanmasıyla 325.000.000 USD’lık bir yatırım oluşacaktır. Fabrikamız high tech bir fabrikadır. Ar-Ge laboratuvarları ise her türlü Ar-Ge faaliyetinin yürütülebileceği ayrıca tüm süreci eksiksiz kontrol edebilecek son teknoloji cihazlar ile donatıldı” açıklamalarında bulundu.

Sözlerine devam eden Güral; “Büyük zaferimizin 100. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarına, şehitlerimize ve gazilerimize saygı, minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Günümüz dünyasında ekonomik başarı ya da başarısızlık sadece içinde bulunulan ülkede oluşmuyor, diğer ülkelerden negatif ya da pozitif etkilenmeler oluyor. Ukrayna - Rusya savaşının özellikle Avrupa’yı negatif olarak ciddi oranda etkilemesi en taze örnektir. Bizim Güral Ailesi olarak görevimiz, yatırımları devam ettirmek ve böylece Türkiye’de istihdamı arttırarak ekonomiye büyük bir katkı sağlamak. Üretim yapılmadan istihdam olamaz. Bunun en iyi yolu da sanayileşmeden geçer” dedi.

‘Her sene bir fabrika’

Güral, “Kuruluşun ve kurtuluşun şehri olan Kütahya’da bu tesislerin yapılmasında yönetim kurulumuzun olduğu kadar istisnasız tüm çalışma arkadaşlarımızın da alın terleri, emekleri vardır. Daha önceki fabrikalarımızda olduğu gibi arkadaşlarımızın katkıları çok büyüktür. Her ülke gibi ülkemizin de üretime, istihdama ihtiyacı olduğunun farkındayız. Güral Gurubu olarak porselen, vitrifiye, turizm, enerji ve nihayet şimdi de seramik alanında yatırım yapıyoruz. Prensip olarak her sene yeni bir fabrika yapmanın heyecanı içerisinde olacağız“ dedi.