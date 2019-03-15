Güral Porselen, Gastro Ekonomi Zirvesi’nde!

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda 12 Mart tarihinde düzenlenen 2. Global Gastroekonomi Zirvesi’nde, dünyanın dört bir yanından gelen konuşmacılarla gastronomi sektörünün ülke ekonomileri için önemi masaya yatırıldı. Güral Porselen, gastronominin kalbinin attığı,bu yıl ikincisi düzenlenen Global Gastro Ekonomi Zirvesi’nde “Restoran İhracatıyla Büyüyen Türk Markaları”nı anlattı.



Dünyanın pek çok ülkesinden gelen konuşmacıların ve konukların yer aldığı zirvede, kendi sektörü üzerinden büyüyen Türk markaları konusunda bir konuşma yapan Güral Porselen Yönetim Kurulu Üyesi Harika Güral, gastronomi alanında kenetlenerek büyümenin ve Türk markalarının yurt dışındaki varlığının önemine dikkat çekti.



Güral yaptığı konuşmada, Güral Porselen’in tecrübesi 30 yıla dayanan bir marka olduğunu vurgulayarak markanın gastronomi sektörü ile olan yolculuğuna değindi ve “Horeca ve ev segmentlerinde 450 farklı firmayla 5 binin üzerinde satış noktasında ürünlerimizi müşterilerimizle buluşturuyoruz. İç piyasada sadece 2018 yılında 527 şirketten mal ve hizmet satın aldık. 37 farklı sektöre iş sağladık. Dolaylı yoldan bizlerce insana istihdam sağlamanın gururunu yaşadık’dedi.



‘Financial’ verilerine göre 2017 yılında İtalyan tarım gıda malzemelerinin ihracatının şarap, peynir ve et ihracatı hariç 41 milyar Euro olduğuna değinen Güral “Markalarımızın ve ürünlerimizin yurt dışına ihracatı ülke ekonomimiz için büyük önem taşıyor. Güral olarak 60 ülkeye ihracat yapıyoruz.2018 yılında Türkiye’nin porselen ihracatı 66 milyon euro üzerindedir, Güral Porselen’in buradaki payı %36’dır. Önce kendi topraklarımızda büyümeyi hedefledik. İhracata başladığımızda ismimizi değiştirmemizi önerdiler, kabul etmedik. Yurt dışında var olabilmek için önemli olan isim değil, kalite, sürdürülebilirlik, satış sonrası servis. Bu nedenle ‘Güral Porselen dünyanın porseleni’ dedik. Ben 60 ülkede tecrübemizle, sektör olarak kenetlenerek büyümenin ve dışa açılmanın önemine inanıyorum” dedi.



Harika Güral sektöre bir çağrıda bulunarak, gastronomi alanında ve restoranlarda daha fazla şef, kadın yönetici ve kadın çalışan görmek istediğini dile getirdi.



Zirvede, Avrupa'nın en büyük üretim kapasitesine sahip Güral Porselen’in yeni tasarımlarını sergilediği standı, katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.