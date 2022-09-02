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Gürcistan’a fintek ihracatı
Gürcistan’a fintek ihracatı
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Gürcistan’a fintek ihracatı

Fintek şirketi Birleşik Ödeme, bölgedeki büyümesine Gürcistan ile devam ediyor. Romanya ve Azerbaycan’ın ardından Gürcistan’da üçüncü ofisini açan Birleşik Ödeme, bölgenin lider fintech şirketi olma vizyonuyla, Türkiye’nin teknoloji gücünü uluslararası pazara taşıyor.

Gürcistan’a fintek ihracatı

Birleşik Ödeme CEO’su İlker Sözdinler, “Ön ödemeli kart ve dijital cüzdan, online/offline tahsilat, uluslararası ve yurt içi para transferi, kiosk, akıllı kasa ve sadakat programları olmak üzere beş alanda ürün sunuyoruz. Hem ulusal hem de uluslararası arenada bu kadar geniş yelpazede hizmet sunan fintech sayısı çok az, Gürcistan’da ise hiç yok. Dolayısıyla, attığımız bu yeni adımla Gürcistan’ın FaaS (Fintech as a Service) alanındaki ilk yabancı şirketi olarak pazara giriş yaptık” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Gürcistan’a Fintek Ihracatı
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