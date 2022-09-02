Gürcistan’a fintek ihracatı

Birleşik Ödeme CEO’su İlker Sözdinler, “Ön ödemeli kart ve dijital cüzdan, online/offline tahsilat, uluslararası ve yurt içi para transferi, kiosk, akıllı kasa ve sadakat programları olmak üzere beş alanda ürün sunuyoruz. Hem ulusal hem de uluslararası arenada bu kadar geniş yelpazede hizmet sunan fintech sayısı çok az, Gürcistan’da ise hiç yok. Dolayısıyla, attığımız bu yeni adımla Gürcistan’ın FaaS (Fintech as a Service) alanındaki ilk yabancı şirketi olarak pazara giriş yaptık” dedi.