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Gürmen'in maske desteği

Erkek moda markaları RAMSEY ve KİP’i de bünyesinde bulunduran Gürmen Group, Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde doktor ve sağlık çalışanlarının en çok ihtiyaç duyduğu cerrahi maske üretimine fabrikalarında kesintisiz devam ediyor. Grup, Sağlık Bakanlığı’na teslim edilmek üzere 500 bin adet maske üretiyor.

Gürmen'in maske desteği

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından korunma ve yayılımını önleme bilinciyle sosyal mesafe, hijyen, çalışma süreleri gibi konularda sürecin en başından itibaren etkili önlemler alan Gürmen Group, büyük gayret ve fedakârlıklarla salgınla mücadele veren doktor ile sağlık çalışanlarının güvende olmalarına destek olmak amacıyla Sağlık Bakanlığı’na teslim edilmek üzere 500 bin adet maske üretiyor.

Gürmen Group’un Karabük Safranbolu’da bulunan ve tüm hijyenik önlemlerin alındığı fabrikasında üretilen ve doktor ile sağlık çalışanlarının güvende kalmalarında büyük öneme sahip cerrahi maskelerin Sağlık Bakanlığı’na teslimatları da sürüyor.

Grup olarak; bugüne kadar RAMSEY ve KİP markalarının yanı sıra dünya moda devlerine de koleksiyon üreten fabrikalarında, salgınla mücadelede büyük önem taşıyan maske üretimi konusunda destek olmanın heyecanını yaşadıklarını açıklayan Gürmen Group Markalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Doğan, “2 bine yakın çalışanıyla Gürmen Ailesi olarak bu süreçte birlikte daha güçlü olduğumuza inancımız tam. Fabrikamızda maske üretimi çalışanlarımızın da özveri ve emeğiyle kesintisiz sürüyor. 500 bin adede ulaşan maske üretimi planı çerçevesinde Sağlık Bakanlığı’na teslimatlarımız da gerçekleşmeye başladı. Maske üretimi için gerekli hammaddeye ulaşabildiğimiz sürece bu mücadeleye destek vermeyi tüm gücümüzle sürdüreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
RamseyKİPGürmen GroupMaskeKoronavirüs
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