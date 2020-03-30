Güvenilir döner vermek boynumuzun borcudur

Elif Attepe yazıyor... İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile tüm lokanta, restoran ve pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı. Sadece paket servis ve gel al benzeri hizmetlerle, müşterilerin oturmasına müsade etmeden hizmet verebilecek yeme içme sektöründe gözler paket servisin yoğun olduğu döner sektörüne çevrildi.

Paket servis konusunda görüşlerini paylaşan Tüm Dönerciler Derneği Başkanı Muhammet Nezif Emek, alınan önlemleri ve paket serviste son durumu açıkladı.

PAKET SERVİSİN EN YOĞUN YAPILDIĞI SEKTÖR DÖNER SEKTÖRÜ

Paket servis döner sektörünün başarılı olduğu bir faaliyet alanı, yıllardır birikmiş bir knowhow var ancak yine de biz ürünün hazırlanmasından ısı kontrolüne, sunuma ve teslime kadar tüm zinciri kontrol altında tutuyoruz. Denetimler çok sık yapılıyor ve özellikle sağlık bakanlığının açıkladığı hijyen kurallarının altını çiziyoruz; sosyal mesafe, maske ve eldiven kullanımı çok önemli. Özellikle tüketici ve ürünle temasta eldiven kullanımı çok önemli, bazen yanlış uygulamaları görüyoruz insanlar ürün ve ya para alıp verirken tüm gün aynı eldivenle işlem yapıyor. Kendini koruyor belki ama başkalarına bulaşma riskini artırıyor oysaki hem kendi hem toplum sağlığı için eldivenlerini çok sık değiştirilmesi ve gerekli durumlarda el dezenfektanı kullanması çok önemli.

TESLİMAT AŞAMASINDAKİ BOŞLUK EĞİTİMLERLE KONTROL ALTINA ALINMALI

İşletmelerde hijyen kontrolleri, ısı kontrolleri, eldiven kullanımı gibi birçok risk unsurunun çok sıkı kontrol edildiğinin altını çizen Nezif Emek ‘Biz dernek olarak bu kontrollerin üzerine eğildik. Personelin ateşi düzenli aralıklarla ölçülüyor ve hijyen kontrolleri yapılıyor. İşyerinden tüketiciye ulaşımda geçen sürede bir boşluk var o boşluğu da verilen eğitimlerle kontrol altına alıyoruz.’ dedi.

BU HAFTADAN İTİBAREN PAKET SERVİSTE ÖNEMLİ BİR ARTIŞ BEKLİYORUZ

Paket serviste bu haftadan itibaren çok büyük artış olacak, vatandaşlarımız geçtiğimiz hafta marketlerden ciddi alım yaptılar ancak normal hayatta bir noktadan sonra değişiklik arayışı olacaktır. Bu haftadan sonra paket serviste önemli artış yaşanacağını düşünüyoruz ve Tüm Dönerciler Derneği olarak dönercilerin bu süreçte hazırlıklı ve dikkatli olmaları gerektiğini düşünüyoruz .