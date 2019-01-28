GÜVENİLİR ÜRÜN ZİRVESİ GELİYOR

16 Ocak Çarşamba günü İstanbul Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve birçok önemli ismin katıldığı toplantıda Haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanan Güvenilir Ürün Zirvesi tartışıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Güvenilir Ürün Platformu Genel Başkanı Celal Toprak, ‘Güvenilir ürüne ulaşmak her insanın hakkı, biz bu ürünleri ararken en önemli manimiz bilgi kirliliği oluyor, işte bu zirveyi gerçekleştirmek istememizin asıl nedenlerinden biri de bu, daha fazla kişiye ulaşarak toplumsal bilinci arttırabilmek. Haziran ayında gerçekleştireceğimiz büyük bir zirve olacak bu anlamda her kesimin desteğini alarak çalışacağız, ne kadar çok kişiye ulaşabilirsek ülkemiz için bizler için kardır.’ diye konuştu.

KRİTERLER DOĞRULTUSUNDA ÖDÜL VERECEĞİZ

Sözü alan İstanbul Ticaret Odası Sayman üyesi ve Güvenilir Ürün Zirvesi Başkanı Ahmet Özer, ‘Güvenilir ürün tanım olarak önemli bu yüzden bize önemli bir sorumluluk düşüyor, zirvede güvenilir ürün tanımını çok iyi yapabilmeliyiz bu anlamda akademik çevrelere daha fazla yer vereceğiz, Ticaret Üniversitesi başta olmak üzere birçok üniversite ile kriter belirleme de ortak çalışma başlatıyoruz, akademik ve tarafsız çevrelerce belirlenen kriterler doğrultusunda hem üreticilere hem ürünlere hem de STK’lara ödülde verilecek, bu ödüller hem bilgiyi yayıcı hem de güvenilirliğin sürdürülebilmesinde teşvik edici olacaktır’.

GIDA GÜVENLİĞİ DÜNYADA EN ÇOK KONUŞULAN KONU OLACAK

Güvenilir Ürün Platformu Yönetim Kurulu Üyesi ve TMG Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Zuhal Mansfield,’ Başta gıdalar olmak üzere gelecekte de ürün güvenliği dünyada en çok konuşulan konu olacak bu anlamda çalışmalarımızı Türkiye geneline yayılacak şekilde yapmalıyız, benim önerim diğer toplantılarımız için farklı bölgeler seçmek ve oradaki Ticaret Odalarını’da sürece dahil ederek gücümüzü birleştirmektir.’ diye konuştu.

TARAFSIZ BİR JÜRİ OLUCAK

Zirvede gerçekleştirilecek ödül töreni ile ilgili konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Doğan,’ Seçim tamamen objektif olacak, bu yüzden belli kesimlerin tepkisini çekebiliriz ama önceliğimiz tüketici ve tüketiciyi doğru bilgilendirmek, bu yüzden tarafsız bir jüri oluşturacağız ve bu jüri üniversiteler ve tarafsız kuruluşların ortak kriterlerine göre değerleme yapacak ve ödül verecek.’ dedi.

Toplantıya katılanlar arasında TBM Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, Gıda Müh.Nurten Sırma, Gecem Aydınlatma YKB. Abdullah Atalar, GTD YKB. Yard. Koraltan Saygın, Dinçer Gıda YKB. Mehmet Tevfik Dinçer’ de yer aldı.

BİR SONRAKİ TOPLANTI MART AYINDA

Güvenilir Ürün Platformunun bir sonraki toplantısı Mart ayında Meyve Sebze Hali’nde gerçekleştirilecek. Yaş meyve sebze sektörünün konuşulacağı toplantıya katılımın yüksek olması bekleniyor.