Güvenli gıda için toplandılar

Şehitlerin anısına saygı duruşu ile başlayan toplantıda önemli mesajlar verildi. Son günlerde gündemden düşmeyen gıda güvenliği, Güvenilir Ürün Platformu’nun “Ne Yiyelim Ne İçelim Güveniliri Nasıl Seçelim” etkinliği ile gerçekleştirilirken, moderatörlüğünü Güvenilir Ürün Platformu ve Ekonomi Gazeteciler Derneği Başkanı Celal Toprak yaptı.

Sektörün önde gelen isimlerinden, Aroma Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Atom Duruk, Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, Muratbey Peynirleri Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol ve Bereket Döner CEO’su M. Nezif Emek görüşlerini aktardı.

Dönerin geçmişteki tarihini vurgulayan Bereket Döner CEO’su M. Nefiz Emek, dönerciliğin Türkiye’deki yerinden bahsetti. Ülkedeki döner sayısına değinen Emek, dönerin dünya çağında 1970’lerde ün yaptığını ve şu dönemde bizim Türk Dönerini önemsizleştirildiğine değindi. Dönerin satış fiyatının birbirini tutmadığını belirten Nefiz Emek, “Ucuz dönere siz yaprak döner diyorsanız güvenilir üründen ziyade güvenilir ticaret ortaya çıkıyor” dedi. Bizim sektörde STK’laşmalar başladı. STK’nın kurulum amacı yanlış bilinen bilgileri doğru şekilde tüketiciye anlatmaktır. Türkiye restorancılığı Avrupa restorantından 4 kat daha ucuz. Dönerde çamaşır suyu yok bunlar maalesef trend haberin yansımalarıdır. Markette döner satışını istek üzerine yapıyoruz” dedi.

Güvenilir gıda konusunun değerlendirildiği toplantıda konuşan Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis iklim değişikliğinin gıdadaki olumsuz etkilerine değindi. Beslenmenin önemini vurgulayan Mehmet Reis “Küresel ısınmanın ülkemizdeki olumsuz etkisi yediğimiz gıdaya kadar etkiliyor. Dolayısı ile bu durum da çocuklarımızın geleceğini etkilemektedir” şeklinde konuştu.

Atom Duruk: “Karbon ayak izini çok önceden konuşmalıydık” diyen Aroma Yönetim Kurulu Başkan vekili Mahmut Atom Duruk “Gıdayı kitap yazanlara bırakırsanız olmaz. Korona virüsü için ne yapılması lazım. İklim analizleri ile bu ulaştırmanın yapılıp tohumdan başlayarak gübrenin kontrol edilmesi lazım. İklimin yumuşatılması lazım. Şalvar giyip benim ürünüm organik denmesini çok doğru bulmuyorum. Binlerce gıda mühendisi, akademisyen ve işin uzmanı var ve seslerini istedikleri gibi duyuramıyorlar. Onların önünü açmamız gerekmektedir” dedi.

Bir ürünün güvenilir olup paslandığını anlamak için ham maddesinden itibaren takip edilmesi önemini belirten Muratbey Peynirleri Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, kaliteli ve güvenilir olmanın bir bedeli olduğunun altını çizdi.

Tüketicinin ihtiyaçlarının temel sorun hale geldiğini ifade eden Herbalife İdari ilişkiler Direktörü Samet Serttaş, bitkisel proteinlere yönelik beslenmenin tartışmalar söz konusu olduğunun altını çizdi. Güvenilir gıdaya nasıl erişebiliriz konuştuğumuz bu günlerde, bilimsel bilgilerin ticarete dönüştüğünü söyledi.

Etkinlik sertifika taktimi ile sona erdi.