Hastanelere destekte bulunuyorlar

Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, “Enerji sektörü olarak dünyayı ve ülkemizi etkileyen pandemi ile mücadelede sağlık çalışanlarının hemen ardından en ön saflardayız. Onlar toplumun sağlığı, biz enerjisi için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kesintisiz enerji sağlamak için her koşulda çalışan bir şirket olarak topluma karşı sorumluluklarımızın farkındayız. Bu doğrultuda faaliyette bulunduğumuz illerdeki hastanelere solunum cihazı ve koruyucu ekipman göndererek bulunduğumuz bölgelerde salgınla mücadeleye destek veriyoruz.” dedi.

Elektrik perakende satış ve doğal gaz dağıtımı olmak üzere 2 milyon 500 binin üzerinde aboneye hizmet veren Zorlu Enerji, tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası, gerekli tüm önlemleri alarak ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanmasına katkı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda başta hastaneler olmak üzere tüm müşterilerine kesintisiz hizmet vermek için yenilenebilir enerji santrallerinde üretimine durmaksızın devam ediyor. Çalışanlarını ve müşterilerini korumak için aldığı tüm önlemlerle faaliyetlerine devam eden Zorlu Enerji, salgınla mücadeleye de destek olmak amacıyla bulunduğu illerdeki hastane ve sağlık çalışanlarına; 110 bin maske, 15 bini aşkın koruyucu giysi ve 160 solunum cihazı bağışladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, ülke olarak büyük bir dayanışma halinde olduğumuzu vurgulayarak; “Enerji sektörü olarak dünyayı ve ülkemizi etkileyen pandemi ile mücadelede sağlık çalışanlarının hemen ardından en ön saflardayız. Onlar toplumun sağlığı, biz enerjisi için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kesintisiz enerji sağlamak için her koşulda çalışan bir şirket olarak topluma karşı sorumluluklarımızın farkındayız. Bu doğrultuda faaliyette bulunduğumuz illerdeki hastanelere solunum cihazı ve koruyucu ekipman göndererek bulunduğumuz bölgelerde salgınla mücadeleye destek veriyoruz.” dedi.

Solunum cihazı ve koruyucu ekipman desteği verilen iller ise şöyle: Eskişehir, Gaziantep, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Kütahya, Edirne, Uşak, Kırklareli, Bilecik, Kilis ve Osmaniye.