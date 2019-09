Hayat güvenilir olsa diye yola çıktılar

Güvenilir Ürün İçin çağrı yaptılar! Yaklaşık 50 sivil toplum örgütünün bir araya gelerek oluşturduğu Güvenilir Ürün Platformu, Hayat Güvenilir Olsa başlığı ile düzenlediği toplantıda çok önemli mesajlar verildi.



Konuşmacılar ve katılımcılar İstanbul’un giyimden gıdaya hayatın tüm alanlarında güvenilir ürün tüketilen bir kent olması için herkese çağrı yapılması kararı aldı.



Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği bünyesinde oluşturulan Güvenilir Ürün Platformu (GÜP) toplantısının ardından bazı hayatın güvenilir olması için çaba gösteren bazı basın mensuplarına teşekkür sertifikası verildi.



Moderatörlüğünü Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak’ın yaptığı toplantıda söz alan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ve tüketici hareketinin önde gelen isimlerinden Bülent Deniz güvenilir ürün için toplumsal duyarlılığın artırması gerektiğini belirterek, İstanbul kent yönetiminin güvenilir ürün konusunda birlikte hareket etmesi gerektiğinin altını çizdiler.



Gıda Mühendisi ve Güvenilir Ürün Yürütme Kurulu Üyesi Nurten Sırma da konunun güvenilir gıda boyutunun çok önemli olduğunun altını çizdi ve yerel yönetimlerin bu konuda adım atması gerektiğini söyledi. Her belediye başkanının kendi bölgesinde güvenilir ürün çalışması yapması için desteğe hazır oldukların sözlerine ekledi.



İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özer Ergül olayın bilimsel boyutunu anlatırken, Güvenilir Ürün Platformu Yürütme Kurulu Üyesi ve Anavarza Bal Genel Müdürü Can Sezen başta bal olmak üzere birçok ürüne ilişkin bilgi kirliliği olduğunu söyleyerek bu konuda doğru bilenlerin daha çok konuşması gerektiğini vurguladı.



Toplantıda söz alan Necdet Buzbaş, Mehmet Sandal ve Mehmet Reis gibi isimler de başta İstanbul olmak üzere ülkenin her yerinin güvenilirlik konusunda adım atarak örnek uygulamaları gündeme getirmesini istediler.