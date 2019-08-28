Hayatınızdaki Objelere Dokunmak İçin Geliyor!

Ev ve ev dekorasyonuna dair, dünyanın en büyük fuarlarından İMOB, EVTEKS ve UNICERA'ya hayat veren CNR Holding, yaşam alanlarını İmob Objet ile yeniden şekillendirecek.



CNR Holding, ev dekorasyonuna dair özel tasarım her şeyin tek platformda toplanacağı, Türkiye'nin en kapsamlı, en şık, en lüks fuarı CNR İmob Objet için, İmob, Evteks ve Unicera'nın 3.112.218 yerli, 955.097 yabancı ziyaretçi datasını devreye soktu. BIA - Global İstihbarat Sistemi'ne kayıtlı bu hedef alıcılarla iletişime geçerek katılımcı firmalarla B2B ikili iş görüşmeleri organize edecek olan CNR, İmob Objet ile Türk fuarcılığında yeni bir akım da başlatmış olacak.



Ev, otel ve restoranlar için gereken mobilya, obje ve ev tekstili ürünlerinin, showroom inceliği ile işlenerek tek çatı altında buluşacağı fuar, 184 ülkeden alıcılara ev sahipliği yapacak. Fuar, Lüks ve tasarım mobilyalardan züccaciyeye, uyku ürünlerinden ev tekstiline, halı ve kilimden aydınlatma, banyo ve mutfağa kadar tüm dekoratif ürünleri bir arada sergileyecek.



Siz de, İmob Objet'ye katılarak bütün ürün guruplarınızla ilgilenen tüm uluslararası alıcılarla tek fuarda buluşabilirsiniz.