Hedef 5 bin küçük işletmeye destek

Metro Türkiye, Gıda Kurtarma Derneği ve Dudetable iş birliğinde, Coca-Cola’nın ana partnerliği ve Unilever Food Solutions, P&G, Barilla, Orkide Yağ, Reis Gıda ve Dimes’in destekleriyle hayata geçirilen projede, koronavirüse karşı alınan tedbirler kaldırıldığında kapılarını tekrar açacak işletmelere can suyu olmak amacıyla 5bin TL’lik ürün ve hizmet yardımı sağlanacak. Bu destek sayesinde yeme-içme sektöründeki küçük işletmeler, kendi bütçelerini farklı ihtiyaçlarına aktarabilecek ve on binlerce sektör emekçisinin istihdamı korunabilecek. Projeyle ayrıca yerli ekonominin desteklenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması ile yerel lezzetlerin devamlılığının korunması amaçlanıyor.

Metro Türkiye’nin 500 küçük işletmeye ürün bağışı yaparak ilk adımı attığı ve şimdiden 1.000’in üzerinde işletmeye ulaşılan projenin devamında destekçi firmaların katılımı ile 5.000 küçük işletmeye ürün ve hizmet desteği sağlanması hedefleniyor.

Türk mutfağı ile değerlerinin daimiyetinin sağlanması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışmalar yürüten Metro Türkiye, koronavirüs sürecinden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen yeme-içme sektöründeki küçük işletmeleri desteklemek üzere #kücükisletmemicin hareketini başlattı. Koronavirüs sürecinden sonra küçük işletmelere can suyu olmak amacıyla sağlanacak 5 bin TL değerinde ürün ve hizmet desteğiyle işletmeler kendi bütçelerini kira bedeli, fatura giderleri, personel ödemesi gibi diğer harcamalarına yönlendirebilecek.

Metro Türkiye’nin 500 işletmeye ürün bağışı yaparak Gıda Kurtarma Derneği ve Dudetable iş birliğinde başlattığı proje, ana partner Coca-Cola ve Unilever Food Solutions, P&G, Barilla, Orkide Yağ, Reis Gıda ve Dimes’in destekleri ile şimdiden 1.000’i aşkın işletmeye yardım sağlayabilecek noktaya geldi. Destekçilerin artması ile gelişecek olan proje kapsamında toplam 5.000 küçük işletmeye ürün ve hizmet yardımı hedefleniyor. Faaliyet gösterdikleri bölgenin ekonomisi için önemli bir katma değer yaratan küçük işletmelere verilecek ürün ve hizmet desteği, işletmelerin on binlerce sektör emekçisi için kaynak ayırabilmesine ve çalışanların işlerine devam edebilmesine de katkı sağlayacak. Böylece proje hedefine ulaştığı takdirde yaklaşık 40 bin kişilik istihdam korunabilecek ve yaklaşık 10 milyar TL’lik yerel ekonominin canlandırılmasına katkıda bulunulacak.

Küçük işletmelerin projeden yararlanabilmesi için yeme-içme sektöründe faaliyet göstermesi, SGK’ya kayıtlı en az 5 çalışanın olması, yıllık 2 milyon TL veya altında ciroya sahip olması gerekiyor. Bu koşulları sağlayan işletmeler www.kucukisletmemicin.com platformu üzerinden destek alabilecek, kurumsal firmalar da aynı platform üzerinden destek sağlayabilecek.

“Küçük İşletmeler İçin Birlikte Destek Olmanın Tam Zamanı ”

Projenin detaylarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Boris Minialai, “Metro Türkiye olarak 30 yıldır HORECA müşterilerimizin yanında yer alıyoruz. Bu dönemde onlar için yaptığımız çalışmalar sonucunda yeni bir adım atarak #kücükisletmemicin hareketini başlattık. Bu proje ile yeme-içme sektöründeki küçük işletmelerin bulundukları zor durum ile ilgili kamuoyunda bir farkındalık yaratmayı ve kapılarını müşterilerine tekrar açtıkları gün, ihtiyaçları olan ürün ve çözüm desteğini sağlamayı hedefliyoruz. Metro Türkiye olarak ilk adımı 500 işletmeye destek olmak üzere attık ve şimdiden partnerlerimizin desteğiyle yaklaşık 1.000 işletmeye destek olacak konuma ulaştık. Hedefimiz; projenin yeme içme sektöründeki 5.000 küçük işletmeye destek olmasını sağlamak. Böylece yaklaşık 40 bin sektör emekçisini istihdam eden bu işletmelerin işlerini devam ettirebilmelerini sağlamanın yanı sıra hem yerel ekonominin canlanmasına hem de yerel lezzetlerin korunmasına katkıda bulunacağız. Ayrıca bu zor dönem bittiğinde mahallemizdeki bu küçük işletmeleri ziyaret ederek bireysel olarak da destek olabiliriz. Projemize destek veren tüm değerli iş ortaklarımıza, hepimiz için zor ve olağanüstü bu dönemde dostluk elini uzattıkları için teşekkür ediyor, sektördeki diğer oyuncuları gerçek bir iyiliğe dönüşecek bu projeyi desteklemeye davet ediyorum. Bugün, tehdit altında olan küçük işletmeleri korumanın ve hep birlikte destek olmanın tam zamanı.” dedi.

Projenin ana partneri Coca-Cola Türkiye adına konuşan Coca-Cola İçecek Türkiye Genel Müdürü Tugay Keskin konuya ilişkin: “Kovid-19 salgını sürecinde, Coca-Cola Türkiye olarak ülkemizde bugüne kadar farklı alanlarda ihtiyaçları karşılayacak şekilde toplam 13 milyon TL’ye yakın kaynak ayırdık. Sağlık çalışanlarına, yeme-içme sektörü çalışanlarına ve 65 yaş üzeri ihtiyaç sahiplerine destek oluyoruz. Milli Dayanışma Kampanyası’na katkımızın yanı sıra karantina altındaki vatandaşlarımıza, üniversite hastanelerine ya da yerel yönetimlere dağıtılmak üzere ürünlerimizi sağlayarak salgınla mücadeleye devam ediyoruz. Kovid-19 sürecinde en çok etkilenen sektörlerden biri de yeme-içme sektörü. Yıllardır omuz omuza çalıştığımız küçük işletmeler, ekonominin kalbini besleyen can damarları... Bugüne kadar bize hizmet getiren restoran, kafe, otel ve benzeri işletmelerimize ve çalışanlarına şimdi bizim hizmet etme zamanımız diyoruz. Küçük İşletmem İçin projesi de yeme-içme sektörüne olan desteğimizin bir örneğini oluşturuyor. Bu proje ile yıllardır birlikte çalıştığımız yeme-içme sektörünün yanında olmaktan, bu işletmeler için gereken can suyunun karşılanmasına destek vermekten büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Ana partneri olduğumuz “Küçük İşletmem İçin” hareketine destek verenlerin kartopu etkisiyle büyüyerek daha çok işletmeye ulaşmasını temenni ediyor, hep birlikte oldukça daha güçlü olacağımıza, vereceğimiz can suyu ile çok daha fazla değer yaratacağımıza inanıyoruz” dedi.

Metro Türkiye ile 2 yıldır işbirliği içinde olduklarını belirten Gıda Kurtarma Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Olcay Silahlı,bu partnerlik için bugün büyük bir adım daha attıklarını ve Küçük İşletmem İçin Projesi için Metro Türkiye ile tekrar bir araya geldiklerini söyledi. Silahlı, “Metro Türkiye ile 2 yıldır süren işbirliğimize Küçük İşletmem İçin Projesi ile devam ediyoruz. Böylesine anlamlı bir projenin parçası olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Gıda Kurtarma Derneği olarak, bu projedeki en temel görevimiz, projeye yapılacak bağışları toplamak ve bağışların dağıtım kapasitesini artırmak. Tüm partnerlerin de desteğiyle, pandemi nedeniyle zor günler geçiren küçük işletmeler için toplumsal farkındalık yaratacağına inandığımız bu projenin büyümesini ve bir iyilik hareketine dönüşmesini amaçlıyoruz. Proje kapsamında yapılacak bağışlar, küçük işletmeler tekrar müşterilerine hizmet vermek için kapılarını açtığında onlar için bir can suyu olacak. Bu zamana kadar gıda atığı ve açıkla mücadelede yanımızda olan ve gıda bağışı konusunda bize destek veren küçük işletmelere, bu zor dönemde ihtiyaç duydukları yardımı Metro Türkiye ve diğer partnerlerle birlikte ulaştırmaktan son derece memnunuz” dedi.

Küçük İşletmem İçin Projesine Destek Veren İş Ortakları

Metro Türkiye önclüğünde Gıda Kurtarma Derneği ve Dudetable iş birliğinde hayata geçirilen “Küçük İşletmem İçin” projesinin ana partnerliğini Coca Cola üstleniyor.Projenin destek veren iş ortakları ise Unilever Food Solutions, P&G, Barilla, Orkide Yağ, Reis Gıda, ve Dimes. Destek veren kurumların sayısının giderek daha fazla artması bekleniyor.

Küçük İşletmem İçin Platformu

Metro Türkiye, destek arayan küçük işletmeler ile destek vermek isteyenleri buluşturmak üzere oluşturduğu www.kucukisletmemicin.com platformu üzerinden bu hareketi başlatacak. Kurumsal firmalar platformda yer alan destek ver bölümü üzerinden kayıt olarak küçük işletmeleri destekleyebilecek. Destek almak isteyen küçük işletmeler ise destek al bölümü üzerinden kayıt olarak 5 bin TL’lik ürün veya hizmet ihtiyaçlarını temin edebilecek.

5 bin TL tutarındaki ek bir bütçe, küçük isletmelerin aşağıdaki önemli gider kalemlerinden herhangi birine kaynak ayırabilmesini sağlıyor.

-1 aylık elektrik, su, iletişim gideri,

-Aylık kirası,

-Aylık yüzde 25 gıda satın alma gideri,

-3-6 ay ısıtma soğutma enerji gideri,

-İki tam zamanlı personelinin maaşı.