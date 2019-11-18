"Hedefim,turizmi tüm Türkiye'ye yaymak"

Esra Alkan yazdı...

Önceki gün Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine adaylığını açıklayan Emin Çakmak’la konuştuk. Hayalleri olan, kuran, gerçekleştiren, turizmin pratiği içinde mesafe almış ve alacak bir kimlik karşımızdaki.

Emin Çakmak, “2020 yılını turizm seferberliği yılı ilan etmemiz lazım. Bahanemiz yok” diyor.

Biz turizme emek verenler, “niçin olmasın ama neden olmuyor” diyoruz ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Yönetim Kurulu Üyesi Adayı, Sayın Çakmak’a kulak veriyoruz.

“2020 yılı turizm tanıtım seferberlik yılı olarak ilan edildiğinde turizm acentelerimizin iş potansiyelleri ciddi ölçüde artacak ve ben de yeni pazarlar oluşmasında ve segmentlere yönelik çalışmaların başlatılmasında tüm çabayı göstereceğim.” Ve devam ediyor:

“1985 yılında turist rehberliği ve 92’den beri turizm acentalığı ile devam eden mesleğimde hep hayal ettim, düşündüm, kavrama bağlayıp hayata taşıdım. Yaptıklarımız ortada. Bu yüzden diyorum ki, gelin, 1 Aralık’ta TÜRSAB Genel Kurulu’na katılın. Bakanlık, 7 bölgede sandık kuruyor. Hem Birliğimizin başkanını seçelim hem de Turizm Bakanlığı’mızca kurulan Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği seçimini yapalım.

Acentalarımızı temsilen Ajansın Yönetim Kuruluna şahsımı seçmenizi ve desteklemenizi bekliyorum.

Daha önce ülkemiz için yaptığım çalışmalarımızı, Tanıtım Ajansı ile dünyaya taşıyacağımız inancı içindeyim. Yurtdışı ilişkiler ağımızı, alacağım görev sürem içinde sektörümüz için, gelişimi ve markalaşması için, siz değerli meslektaşlarıma sunacağım.”

Şimdiye kadar yaptıklarını ise şöyle sıraladı Emin Çakmak:

"25 yıldan beri 92 ülkede 500’den fazla tanıtım yaptık. Turizm ihtisas konseyleri ile 15 yıldan bu yana 5 kıtada turizmimizin hemen her dalını tanıttık, ülkemize gelen turist sayısını ciddi oranda arttırdık. Türkiye’nin kültür, sağlık, spor, sinema, düğün, eğitim ve din alanlarını pek çok ülkelerde düzenlediğimiz workshop’larla tanıttık ve ülkemize turist getirdik. Kurucu başkanlığını yürüttüğüm ülkelere yönelik turizm ihtisas konseyleri ile yaptığımız etkinliklerle pek çok yeni ülkeye açıldık ve o ülkelerden iş adamları dışında turist gelmeye başladı. Örneğin, Hindistan, Afrika. Afrika’da 45 noktaya uçuyoruz ve sağlık turizmi, düğün turizmi dahil ciddi yol katettik. Kapı vizesiyle kolaylaştırdığımız girişlerle Hintli turistleri de ağırlamaya başladık ülkemizde. Turizmi bilen ve içinden gelen Bakan’ımızla daha hızlı çözmeye başladık işlerimizi.

Bütçe sıkıntımız yok. Önemli olan bunu doğru yere kanalize edebilmemiz. Bunu,ağırlıklı otelcilerden oluşturduğumuz yönetim kurulumuzla birlikte ve siz acentalarla işbirliği içinde yapacağız.

Öncelikli işim, temsil network ofislerimizi, zayıf olduğumuz ülkelerde arttırmak.

Hangi ürünü, hangi pazarlarda tanıtacağımı çok iyi biliyorum. 189 ülkede bulundum, inceledim. Fikir ve çalışma yöntemim hazır. "

Sayın Çakmak, eksikliklerin hangi altyapılarla giderilebileceği anlattığı toplantıda, deniz turizminin nasıl markalaşacağından, trenle lüks seyahatlerden söz ederken fizibiliteleri yapılmış bu girişimlerin yatırımlarının 5 yıl gibi kısa bir sürede geri alınabileceğini belirtti. Ayrıca İlçelerde, yeniden canlandıracakları kamp-karavan turizminden de önemli bir potansiyel olduğunu ilave etti.

Hedefinin, 81 ilimizin tümüne turizm kanalıyla ulaşmak olduğunu yineleyen Çakır’a, “neden olmasın” dedik ve turizm kültürünün kitlelerce içselleştirilip yaşam biçimi haline getirilerek başarılanın sürekliliği için, turizmin felsefesini, sanatını, edebiyatını üreten sanatçılarla yazarlarla işbirliği yapılmasını diledik. Hemingway’in Küba aşkı pek çok insanı çekmedi mi? Portofino için yapılan şarkıyla küçücük yer akın akın gidilip görülen olmadı mı? Edebiyatın sanatın kalıcı gücünü potansiyel turizm değerleriyle birleştiren akıl, ülkemizde neden bulunmasın?

Yurt çapında, Emin Çakır’ın TÜRSAB üyelerine yaptığı açık çağrıyı tekrarlıyoruz:

“Gelin, 1 Aralık Pazar Günü oyunuzu, mesleğiniz için, hedefleriniz için, ülkemizin geleceği için kullanın. Ülke, hepimizin.”