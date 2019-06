Hekim Yapı'nın ihracat yaptığı ülke sayısı 70'e yaklaştı

Hekim Holding Yönetim Kurulu Üyesi Özge Hekim, ihracatta yakaladıkları başarıyı 2019'da da sürdürmeyi amaçladıklarını belirterek, "Hekim Yapı olarak, 5 kıtada 70'e yakın ülkeye düzenli olarak ihracat gerçekleştirmekteyiz. Kuzey, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden Amerika kıtası ülkelerine kadar ihracatımız her yıl düzenli olarak devam etmektedir." dedi.



Hekim Yapı AŞ, bu yıl 42'ncisi düzenlenen İstanbul Yapı, İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı'nda yeni ürünleriyle yerini alarak, ziyaretçilerle buluştu.



Hekim Holding Yapı Malzemelerinden Sorumlu Teknik Başkan Yardımcısı olan Özge Hekim, fuar kapsamında yaptığı değerlendirmede, holding çatısı altında faaliyet gösteren ve 2001'de kurulan Hekim Yapı'nın Türkiye'nin ve yakın coğrafyanın ilk otoklavlı fibercement levha üreticisi olduklarını söyledi.



Ana markalarının HekimBoard,HekimPanel, HekimPor ve HekimPan olduğunu dile getiren Hekim, "HekimBoard A1 sınıfı yanmaz fibercement levhaların günden güne projelerde ve yapılarda kullanım oranının arttığını görüyoruz." diye konuştu.



Hekim, yenilikçi ve yatırımcı firma olmaları sayesinde sektörün bitmiş ürüne olan ihtiyacını görmeleriyle 2018 başında HekimColorBoard markalı kendinden (hamurundan) renkli fibercement levha üretimine başladıklarını anlattı.



Özge Hekim, HekimColorBoard kendinden renkli Fibercement levhaları ilk kez 41. İstanbul yapı fuarında sergilendiklerini dile getirdi.

Hekim ColorBoard levhaların hamurunun içerisinde özel olarak geliştirdikleri doğal pigmentler sayesinde kendi rengiyle gelen bir ürün olduğunu dile getiren Hekim, bu nedenle ürünün tekrardan boyama işlemine tabi tutulmasına gerek görülmediğini söyledi.



"İthal edilen ürünü Türkiye'de üretmenin gururunu yaşıyoruz"



Özge Hekim, ürünün bu özelliği ile çok talep gördüğünü belirterek, "Renkli fibercement levhalar dünyada yoğun kullanım alanına sahipler. Üstün özellikli olması ve A1 sınıfı yanmaz özelliğinin bulunması nedeniyle son 100 yılın en çok tercih edilen cephe kaplama malzemeleri arasına girmiştir. " ifadelerini kullandı.

Bu ürünün tüm zorlu çevresel şartlara karşı dayanıklı olduğunu aktaran Hekim, boyaya gerek olmadığı için renkli fibercement levhaların hızlı bir şekilde montajlanabildiğini, mimari açıdan zengin ve daha doğal bir görünüm sunduğunu anlattı.

Hekim, renkli fibercement levhaların önceden ithal edilen bir ürün olduğunu anımsatarak, "Tamamen kendi öz sermayemiz ve tecrübemizle bu ürünü HekimColorBoard markası ile kendinden (hamurundan) renkli ve tamamen yerli olarak üreterek, ülkemize kazandırmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.



"İhracatta yakaladığımız başarımızı sürdürmek istiyoruz"



Özge Hekim, Hekim Yapı ürünlerinin yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da ciddi talep gördüğünü belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kurulduğumuz günden bu yana sektöre yön veren lider kuruluş olmamızla birlikte tüm ürün gruplarımızda faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Kalite standartlarımızdan ödün vermeden satış ve üretim hacmimizi artırmayı hedefliyoruz. 2018'de elde ettiğimiz ihracat rakamlarını 2019 sonunda geçmeyi planlıyoruz. Özellikle 2018 başında üretimine başladığımız Hekim ColorBoard renkli levhalarımızın hem yurt içinde hem de yurt dışında yerini pekiştirmek kısa vadeli hedeflerimizden.



Uzun vadeli hedeflerimiz ise Hekim Yapı bünyesine yeni ürün ve ürün grupları kazandırmak. Her yıl istikrarlı bir şekilde büyüme hacmimizi korumayı amaçlıyoruz. Yeni yatırımlarla sağladığımız istihdamlar ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edecektir."



"Dışa bağımlılığı indirmek istiyoruz"



Hekim, sahip oldukları donanım ve uzmanlık sayesinde Türkiye'nin bu sektördeki ihtiyaçlarına cevap vermeyi öncelikleri arasına koyduklarını belirterek, bu kapsamda Türkiye'nin dışa bağımlılığını minimuma indirmek istediklerini vurguladı.

Hekim Yapı olarak, 5 kıtada 70'e yakın ülkeye düzenli olarak ihracat gerçekleştirdiklerini aktaran Hekim, "Kuzey, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden Amerika kıtası ülkelerine kadar ihracatımız her yıl düzenli olarak devam etmektedir." ifadesini kullandı.



Hekim Holding olarak; Kuzey Avrupa ülkelerinden ABD'ye, Almanya'dan, İran'a 150’ye yakın ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini dile getiren Özge Hekim, ürünlerinin yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da çok beğenildiği söyledi.