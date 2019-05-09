Hem ihracat hem de hava kargo da birinci

KLC Gıda ayrıca Turkish Cargo’dan hava kargo ile en fazla ihracat yapan firma olarak da aynı gün ikinci ödülü alma başarısını da gösterdi.



Türkiye’ye 2018 yılında 2,5 milyar doların üzerinde döviz kazandırarak rekor kıran Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektöründe lider birlik konumundaki Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği rekora en çok katkı sağlayan 30 üyesini ödüllendirdi. Ödül töreninde konuşan Kılıç Holding İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Kızıltan, “Ülke olarak 2018 yılında yaşadığımız ekonomik sıkıntılara rağmen sektörümüzün ülkesine kazandırdığı dövizi daha da artırmış olması umut verici bir gelişmedir. KLC Gıda olarak bizde rekor kırılan ihracat rakamına 175 milyon dolarlık katkı sağladık. Ödül olan tüm ihracatçıları tebrik ederim” diye konuştu.



Sektöre katkı için daha fazla çalışacağız



En fazla ihracat rakamına ulaşan ve birincilik ödülünü almanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Kılıç Deniz ürünleri İhracat Direktörü Hilay Ağaoğlu ise, “İhracat rakamlarını her sene daha da yukarıya çekeceğiz. Sektörümüzün daha iyi yerlere gelmesi için şirket olarak çalışmalara devam edeceğiz” dedi.



KLC Gıda’nın, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamüller İhracatçıları Birliği üyeleri arasında hava kargo ile en fazla ihracat yapan firma ödülünü Kılıç Deniz İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Kızıltan, Turkish Cargo İzmir Müdürü Faik Deniz’in elinden aldı.



KLC Gıda’nın en çok ihracat yapan firma ödülünü ise, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamüller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Kılıç Deniz ürünleri İhracat Direktörü Hilay Ağaoğlu’na takdim etti.