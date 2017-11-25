Her şey daha çok kozmetik satmak için

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), 23-24 Kasım 2017 tarihleri arasında kozmetik sektörü, ev, temizlik ve bakım ürünleri sektörleri için “Cosmeet Alım Heyeti” organizasyonunu gerçekleştirdi. Grand Tarabya Otel’de düzenlenen etkinlik kapsamında kozmetik sektöründe 17 Türk firma, ev, temizlik ve bakım ürünleri sektöründe ise 13 Türk firma, 24 ülkeden gelen yaklaşık 40 yabancı firma ile ikili görüşme fırsatı buldu. Toplamda 770 ikili görüşme gerçekleştirildi.



İKMİB tarafından Ekonomi Bakanlığı’nın desteğiyle bu yıl ilk kez gerçekleştirilen “Cosmeet İstanbul” alım heyeti organizasyonunda kozmetik, ev, temizlik ve bakım ürünleri sektörlerine yön veren yerli ve yabancı firmaların temsilcileri bir araya geldi. Tayland, Romanya, Uruguay, Ekvator, Kenya, Uganda, Ukrayna, Meksika, Çekya, Myanmar, İzlanda, Belarus, Litvanya, Estonya, Kamerun, Şili, Fas, Macaristan, Tanzanya, İngiltere, Hollanda, Etiyopya, Peru ve Rusya olmak üzere 24 ülkeden yaklaşık 40 firmanın katılımıyla düzenlenen Cosmeet alım heyeti organizasyonunda ihracatta yeni fırsatlar ve olası işbirlikleri görüşüldü.



İKMİB’in ihracatı artırmak, firmaların uluslararası alanda çok daha güçlü bir konuma ulaşmasını sağlamak üzere dünyanın farklı coğrafyalarına yönelik yaptığı ticaret heyetleri, alım heyetleri, fuarlar gibi organizasyonlarla yeni ve farklı pazarlara ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, “Kozmetik sektörü yaklaşık 1,2 milyar dolarlık ihracatıyla ve hızlı büyüme oranlarıyla önemli sektörlerimizden biri konumunda. Önümüzdeki yıllarda da sektörümüzün hızlı büyümesini sürdürmesini bekliyoruz. Temizlik ve ev bakım ürünlerinde ise yaklaşık 400 milyon dolarlık ihracat hacmine sahip bulunuyoruz. Türk kozmetik sektöründe, Dünyanın önde gelen fuarlarından Cosmoprof Bologna, Cosmoprof Asia, Dubai Beautyworld Fuarlarında milli katılım organizasyonları, URGE Projeleri, ve Ticaret Heyetleri gibi faaliyetlerin yanına Cosmeet Alım Heyeti organizasyonunu eklemekten gurur duyuyoruz” dedi.



24 ülke katıldı



İKMİB Başkanı Akyüz, Cosmeet İstanbul’un bu yıl ilk defa gerçekleştirildiğini vurgulayarak “Cosmeet İstanbul alım heyeti organizasyonumuzun kozmetik sektörü, ev, temizlik ve bakım ürünleri sektörlerindeki firmalarımıza yeni işbirliği fırsatları yaratarak yeni pazarlar konusunda ihracata katkı sağlayacağını umuyoruz. Cosmeet İstanbul’da bu yıl Afrika’dan Latin Amerika’ya, Avrupa’dan Asya’ya, 24 ülkeden gelen yaklaşık 40 alıcıyı ağırladık.



Desteklerinden dolayı Ekonomi Bakanlığımıza ve sponsorluk desteği veren Selüz Kimya ya çok teşekkür ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı tüm değerli firma temsilcilerimize, siz kıymetli misafirlerimize ve organizasyonunda emeği geçen ekip arkadaşlarımıza da ayrıca çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.



