Her yıl Nisan'da dünya baharı EVTEKS'de karşılıyor

2018 yılını yerli ve yabancı ziyaretçi rekoru kırarak kapayan EVTEKS'e, toplamda 135 bin 158 ziyaretçi gelirken 120 ülkeden 50 bin 193 ev tekstili alıcısı da katılımcı firmalarla yeni iş bağlantıları kurdu. Bu yıl Nisan ayını ise daha güçlü karşılamaya hazırlanan EVTEKS kendi rekorunu kıracak.



CNR Holding kuruluşu İstanbul Fuarcılık ve Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve İşadamları Derneği (TETSI·AD) iş birliğinde organize edilen fuarda sektörün 1.000'in üzerinde öncü üretim ve ihracat-ithalat firmaları, ev tekstili, kontrakt tekstil, tasarım, zemin ve duvar kaplamaları alanlarındaki yeni koleksiyonlarını 160.000 m2 alanda sergileyecek.



Avrupa, Orta Doğu, Körfez Ülkeleri, Kuzey Afrika, Rusya ve BDT Ülkeleri'nden iç mimarlar, tasarım ve konsept mağazaları, mobilya showroomları, distribütörler, ithalatçılar, toptancılar, mağazalar, zincir mağazalar, kontrat firmaları ve oteller EVTEKS'i ziyaret edecek.



EVTEKS, yüksek kaliteli ürün portföyü, ürün çeşitliliği ve artan sayıda uluslararası katılımcı sayısı ile satın alma ihtiyaçlarınızı karşılayacak mükemmel bir fırsat sunar.



Modern yaşam tarzı ve tarihi mimarisi ile İstanbul, Türkiye'nin tek ev tekstili fuarı için mükemmel bir atmosfer sunuyor.