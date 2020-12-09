Herkese hitap edecek Hollanda'ya mağaza açacak

Türkiye’de kişiye özel mobilya kavramını başlatan Art Design, pandemi boyunca yatırıma devam etti. İstanbul Kalamış’ta, yaklaşık 20 milyon TL’yle mağaza açan Art Design, 2021 yılının ilk çeyreğinde Hollanda’da ilk yurt dışı mağazasını açmaya ve yeni bir marka kurmaya hazırlanıyor.

2019 yılını 150 milyon TL ciroyla kapatan ve 140 kişiyi istihdam eden Art Design, Türkiye’de kişiye özel mobilya kavramını başlatan ilk firmalardan biri de. “Tasarım ötesi” sloganıyla yaklaşık 20 yıldır kişiye ve mekana özel mobilyalar üreten Art Design, İstanbul Modoko’daki mağazalarından sonra yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık 20 milyon TL ile üçüncü mağazasını da açmıştı. Pandemi nedeniyle ofislere de dönüşen evlerde iş verimliliğini artıracak tasarımlara ilginin arttığını belirten Art Design Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Terzi, “Pandemi döneminde iç mimarlarımız online görüşmelerle müşterilerimize hizmet verdiler. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına kadar, yeme içme mekanlarının kapalı olması nedeniyle mağazalarımızda yoğun bir giriş çıkış trafiği yaşadık. Pandemi dolayısıyla bir kısım kendi imzalarını yansıtacak evin dekorasyonunu tamamen değiştirme yoluna gitti. Artık tekli ürün satımından ziyade bir odayı ya da bir evi baştan aşağıya değiştiren projelerde yer alıyoruz. Böylece dekorasyonu bir bütün alarak ele alabiliyoruz. Bu anlamda da müşterilerimizden olumlu bir geri dönüş alıyoruz. Duvarla, parkeyle, mobilyayla uğraşmadan tek bir yer üzerinden yani bizimle işlerini sonlandırmış oluyorlar. Bu dönemde en çok rahat koltuk tasarımları, çalışma sandalyeleri ve ofis masaları tercih edildi. Daha çok yüzde 75 konut, yüzde 25 ofis projelerinde yer alırken, projelerimizde tamamen konut ağırlıklı çalışmaya karar verdik.” diyerek, yeni yatırımlar hakkında da bilgi verdi.

Yeni marka yolda

2019 yılını 3,5 milyar dolar ile kapatan mobilya sektörünün, bu yılı 4 milyar dolar ihracatla kapatacağının altını çizen Terzi, Art Design markası olarak da cirolarının yüzde 30’unu ihracatın oluşturduğunu ve 2021 yılında cirolarının payı içinde ihracatın payını yüzde 40’a çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Avrupa ülkelerine ihracatı önemsediklerini açıklayan Turgay Terzi, “Hollanda bizim için önemli bir pazar. Çünkü ihracatımızın büyük bir kısmını Almanya, Belçika, Hollanda hattına yapıyoruz. Burada daha çok restoran ve kafelerle iş yapmamızın yanı sıra villa tipi büyük konut projelerinde varız. 2021 yılının ilk çeyreğinde Hollanda’da ilk yurt dışı mağazamızı açmayı hedefliyoruz. Türki Cumhuriyetlere ihracatımıza devam ederken, yeni bir marka çıkarmanın altyapı çalışmalarını hazırlıyoruz. Böylece her segmentte müşteriye ulaşabileceğiz.” dedi.