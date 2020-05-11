Herşey online sadece eve montoj için gidiliyor

COVID-19 nedeniyle toplum sağlığını korumaya yönelik projeler hayata geçiren Vaillant, kombi satın alma sürecinde keşif adımının eve gitmeden gerçekleştirildiği Görüntülü Ücretsiz Keşif Projesi’ni başlattı. Vaillant Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Erol Kayaoğlu, “Salgın öncesinde iş yapış şeklimizde yetkili satıcılarımız keşif için müşterilerin evine gidiyor ve uygun kombiyi önerip teklif veriyordu. Ardından montaj için tekrar eve gidiliyordu. Proje ile birlikte yetkili satıcıların müşteriyle temasını azaltarak teklif kısmını online bir şekilde hayata geçirmeye başladık. Böylece yetkili satıcılar eve sadece montaj için gidiyor” dedi.

Kombinin mucidi Vaillant, COVID-19 nedeniyle sosyal mesafenin ve evlerde vakit geçirmenin büyük önem taşıdığı bu süreçte, hayata geçirdiği projelerle müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Evlerinde Vaillant konforu ile tanışmak isteyen müşterileri için “Görüntülü Ücretsiz Keşif” projesini hayata geçiren Vaillant, satın alma sürecinde önceden keşif ve montaj için olmak üzere iki kez yapılan ev ziyaretini bire düşürdü. Vaillant bu kapsamda İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde seçilmiş pilot yetkili satıcıları aracılığı ile Whatsapp veya Facetime üzerinden yapılan görüntülü keşif görüşmeleriyle müşterilerine, evlerine en uygun kombiyi seçmelerinde yardımcı oluyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 yeni tip Koronavirüs pandemisini ilk günden beri dikkatli ve sistematik bir şekilde incelediklerini ve virüsle mücadele için gerekli adımları titizlikle attıklarını belirten Vaillant Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Erol Kayaoğlu, “Vaillant olarak bu dönemde de müşterilerimizin konforu için çalışmaya devam ediyoruz. Gerekli önlemleri alarak bu sürecin tüm müşterilerimiz için sorunsuz bir şekilde geçmesi adına projeler üretiyor, hizmetlerimize önlemlerimizi alarak kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz” dedi. Görüntülü Ücretsiz Keşif projesi ile müşteri ile sadece tek bir kez temas ettiklerini belirten Kayaoğlu, Salgın öncesinde iş yapış şeklimizde yetkili satıcılarımız keşif için müşterinin evine gidiyor ve evine en uygun kombiyi önerip teklif veriyordu. Eğer müşteri teklifini kabul eder ve satın almaya karar verirse montaj ve diğer işlemler içinbir kez daha eve gidiliyordu . Proje ile birlikte yetkili satıcıların müşteriyle temasını azaltarak teklif kısmını online bir şekilde hayata geçirmeye başladık. Böylece yetkili satıcılar eve sadece montaj için gidiyor. Bu şekilde temas sayısını azaltıyoruz. Şu an pilot olarak üç büyük şehirde başlattığımız projemizi önümüzdeki dönemde daha da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Sadece montaj için eve gidiliyor

Görüntülü Ücretsiz Keşif’ten yararlanmak için Vaillant.com veya https://ucretsizkesif.vaillant.com.tr/ sayfalarında bulunan form doldurularak görüntülü ücretsiz keşif talebinde bulunuluyor. Müşteriler öncelikle Vaillant Call Center tarafından aranıyor. Müşteri bilgileri ve talebi teyit edildikten sonra, proje dahilinde çalışılan ilgili yetkili satıcı müşteriye yönlendiriliyor. Yetkili satıcı, müşteri ile yaptığı telefon görüşmesinde “evin metrekaresi”, “evde yaşayan kişi sayısı”, “banyo sayısı”, “evin ısıtma alanı” gibi konuların yer aldığı bazı sorular iletiyor. Telefon görüşmesi sonrasında yetkili satıcı müşterinin de onayı ile WhatsApp veya Facetime gibi uygulamalar aracılığı ile görüntülü görüşmeyi gerçekleştiriyor. Görüntülü görüşme sırasında cihazın olduğu yerin detaylı görüntüsü, yoğuşma giderinin yeri ve durumu, doğalgaz hattının güzergahı, baca durumu gibi unsurlar incelenerek montaj aşamasına geçiliyor.