Herşey taze baharat için

Taze baharatları en pratik şekilde yemeklerle buluşturan Taşev Janti tuz & karabiber öğütücü, hem sofrada hem mutfakta büyük kolaylık sunuyor. Modern cam tasarımıyla her sofraya şıklığı ile eşlik eden Taşev Janti tuz & karabiber öğütücü, baharatların en taze ve sağlıklı halini elde ediyor. 360 derece dönebilen üst mekanizmaya bağlı seramik bıçaklarla baharatları kusursuzca öğüten Taşev Janti, 2 farklı boyutuyla satışa sunuluyor.

Hem sofra hem mutfak olmak üzere 2 farklı boyutuyla satışa sunulan Taşev Janti tuz & karabiber öğütücü, en taze ve sağlıklı baharatlarla yemeklerinize lezzet katıyor. Taşev Janti, 360 derece dönebilen üst mekanizmaya bağlı seramik bıçaklar sayesinde karabiber ve doğal tuz gibi baharatları kolaylıkla öğütmenizi sağlıyor. Dekoratif özelliği ile sofraları şık bir görünüm kavuşturan Taşev Janti tuz & karabiber öğütücü, aynı zamanda ergonomik tasarımıyla yemek masalarında yer kaplamıyor.