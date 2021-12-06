Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
Hukuk müdürü oldu
Hukuk müdürü oldu
İhracat ödülü aldı
İhracat ödülü
Türkiye'de güçleniyor
Türkiye'de güçleniyor
Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın tarihi değişti
Karnavalın tarihi değişti
Konut için destek istedi
Destek istedi

Herşey taze baharat için

Hem sofrada hem de yemek yaparken taptaze baharatları kullanıma sunan Taşev Janti  tuz & karabiber öğütücü, modern cam tasarımıyla dikkat çekiyor.

Herşey taze baharat için

Taze baharatları en pratik şekilde yemeklerle buluşturan Taşev Janti tuz & karabiber öğütücü, hem sofrada hem mutfakta büyük kolaylık sunuyor. Modern cam tasarımıyla her sofraya şıklığı ile eşlik eden Taşev Janti tuz & karabiber öğütücü, baharatların en taze ve sağlıklı halini elde ediyor. 360 derece dönebilen üst mekanizmaya bağlı seramik bıçaklarla baharatları kusursuzca öğüten Taşev Janti, 2 farklı boyutuyla satışa sunuluyor.

Hem sofra hem mutfak olmak üzere 2 farklı boyutuyla satışa sunulan Taşev Janti tuz & karabiber öğütücü, en taze ve sağlıklı baharatlarla yemeklerinize lezzet katıyor. Taşev Janti, 360 derece dönebilen üst mekanizmaya bağlı seramik bıçaklar sayesinde karabiber ve doğal tuz gibi baharatları kolaylıkla öğütmenizi sağlıyor. Dekoratif özelliği ile sofraları şık bir görünüm kavuşturan Taşev Janti tuz & karabiber öğütücü, aynı zamanda ergonomik tasarımıyla yemek masalarında yer kaplamıyor.

İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
Taze BaharatElde Etmenin En Şık YoluTaşev JantiTuzKarabiber
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1