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Hızlı treninin mutfak setleri Öztiryakiler’den

Türkiye’nin ilk yerli ve milli hızlı tren projesinin mutfak setlerini Öztiryakiler üretti. Öztiryakiler Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin Öztiryaki, “Bu, Türkiye’nin kendi kendine yetebildiğinin en büyük ispatı. Endüstriyel mutfak sektöründe geldiğimiz noktayla yerli ve milli projeler sayesinde bir bakıma dünya sahnesinde yer alıyoruz.  Bu sadece bizim değil, sektörümüzün başarısı.” dedi.

Hızlı treninin mutfak setleri Öztiryakiler’den

Türkiye, yerli ve milli üretim vizyonu çerçevesinde geliştirdiği büyük bir projeyi daha bugün gerçeğe dönüştürdü. Sakarya’daki TÜVASAŞ tesislerinde yerli ve milli kaynaklar ile tasarlanan tren setlerinin ilki raya indi. Yüzde 80 oranında yerlilikle üretilen tren saatte 160 kilometre hıza ulaşabiliyor. Yerli trenin mutfak setlerinde yine yerli üretim yapan ve dünyanın dört bir yanına ihracat gerçekleştiren Öztiryakiler tercih edildi. Öztiryakiler Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin Öztiryaki, Türkiye’nin hemen her alanda kendi kendine yetebilecek kabiliyete eriştiğini söyledi.

MİLLİ PROJELER GELECEĞİMİZİ OLUŞTURACAK

Tahsin Öztiryaki şu ifadeleri kullandı: “TÜVASAŞ’ın tamamen yerli üretim teknolojileriyle ve Türk mühendislerle geliştirdiği milli trenimiz hepimizin gurur kaynağı. Türkiye, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yakın gelecekte dünyaya tren seti ihraç eden bir ülke olacak. Biz, Türkiye’de üretilebilen her ürünün desteklenmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Devletimiz bu konuda üreticilerimizi sonuna kadar destekliyor. Daha önce milli gemilerimizin mutfak setlerini üretmiş ve teslim etmiştik. Bugün, milli ve yerli trenimizin mutfak setlerini üretmekten ötürü gururluyuz. Bu vagonların içerisinde yabancı firmalardan yüzde 50 oranında fiyat avantajı olan Türk mutfak setleri yer alıyor. Böylesi büyük projelerle Türkiye’nin artık birçok alanda kendi kendine yetecek kabiliyette olduğunu görüyoruz. Yabancı üreticiler milli projeler sayesinde endüstriyel Türk mutfak sektörünün geldiği noktayı da görmüş oluyor. Bu sadece bizim değil, sektörümüzün başarısı. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sanayi Bakanlığımıza ve Ulaştırma Bakanlığımıza bir kez daha teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Yerli ve milli projeler hem ülkemizin, hem de üreticilerimizin geleceği açısından kritik öneme sahip.”

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TÜVASAŞÖztiryakilerÖztiryakiler Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin Öztiryaki
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