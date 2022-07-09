Hizmet İhracatçıları Birliği'nden Danışmanlık Sektörüne Destek

Yeşil dönüşümde danışmanlık firmaları desteklenecek

Hizmetler sektörünün ihracatının artması ve sektörlerin gelişmesi amacıyla çalışan Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB), hizmetler sektörünün 110 milyar dolarlık ihracat hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Sektörün ihracatını, ihracatçı sayısını ve ihracattaki katma değeri artırmak amacıyla çalışan HİB, bünyesinde bulunan 10 alt sektöre yönelik strateji toplantıları çerçevesinde “Diğer iş hizmetleri sektörleri” temsilcileriyle bir araya geldi.

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda Ticaret Bakanlığı’nın sektöre sağladığı destekler hakkında bilgi alan ihracatçılar ayrıca sektöre yönelik bir çalıştay da gerçekleştirildi.

İşbirliklerini artırmamız lazım

Toplantının açılış konuşmasını yapan HİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Salih Zeki Çakır, “Danışmanlık sektörü farklı dinamikleri olan, bir çok farklı alanda fırsatlar barındıran bir sektör. Diğer sektörler gibi büyük ihracat artışlarının kolay olmadığı bu sektörde kurulacak işbirlikleri çarpan etkisi gerçekleştirebilir” şeklinde konuştu.

Nefesimiz kesilene kadar çalışmamız lazım

Toplantıya ev sahipliği yapan HİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Bakanlık bünyesinde 90 kişi, birliğimiz bünyesinde de 60 kişi ihracatımız artsın diye çalışıyor. Devletin hizmet ihracatına verdiği önemin de göstergesi olan bu desteklerin karşılığını vermemiz için nefesimiz kesilene kadar çalışmamız gerekli” dedi.

Genç firmaların desteğe ihtiyacı var

HİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Diğer İş Hizmetleri Komitesi Başkanı Kemal Yamankaradeniz, “Sektörümüzde çok fazla kuruluş aşamasında ve genç firmamız var. Bu firmalarımızın ihracat yapabilmeleri desteklenmeye ve mevcut destek mekanizmalarının iyi anlatılmasına ihtiyaçları var. Bizim görevimiz de bunu yapmak” dedi.

Teşvikler ve desteklerle ilgili bilgi veren Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü Diğer İş Hizmetleri Sektörleri Daire Başkanı Gülşah Koçak, “Yönetim danışmanlığı sektöründeki firmaların ihracatının artması için oluşturulan tescil koruma, veri tabanı erişim üyeliği, pazara giriş belgesi, yurt dışı birim, reklam tanıtım pazarlama, yurt dışı etkinlik katılım ve istihdam desteklerine ek olarak AB yeşil mutabakat eylemı hedefleri doğrultusunda bu konuda danışmanlık veren firmalarımız da destek kapsamına alındı. Bu sayede mal ihracatı firmalarımızın da yeşil dönüşüm politikalarına daha kolay uyum sağlamasını hedefliyoruz”

Taleplerimizin cevap bulması bizleri sevindiriyor

2018 yılında kurulan birliğin her geçen gün büyüdüğünü söyleyen HİB Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Keskin, “Sektörümüz ekonomimiz için vazgeçilmez bir yerde olduğunu gösterdi. 2850 civarına ulaşan üye sayımız her geçen gün artıyor ve ihracat ailemiz büyüyor. Sektöre yönelik genel müdürlük ve genel sekreterliğin kurulması ve bakanlık destekleri sayesinde ihracatımızın yakaladığı ivme de sürecek” dedi.