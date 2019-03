Howden'ın yöneticileri Londra yerine İstanbul'da buluştu

Son dönemde Türkiye'de önemli yatırımlar yapan grup, İstanbul toplantısı ile Türkiye'ye ne kadar önem verdiğini de göstermiş oldu. Howden Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölge CEO'su Atınç Yılmaz, yöneticilerin Türkiye ekonomisine ilişkin pozitif algılarının oluştuğunu belirterek çok olumlu geri bildirimler aldıklarını söyledi.



İngiltere merkezli Hyperion Sigorta Grubu’nun perakende brokerlik kolunun üst düzey yöneticileri İstanbul'da toplandı. Üç ayda bir Londra'da yapılan toplantılar, ilk kez Türkiye'de gerçekleştirildi. Howden Broker Grup CEO’su José Manuel González önderliğinde ve Howden Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölge CEO’su Atınç Yılmaz’ın ev sahipliğinde yapılan toplantıya Howden Broker Grubu bünyesinde görev yapan bölgesel CEO ve CFO’lar katıldı.



Hem 2018 yılının değerlendirildiği hem de içinde bulunduğumuz yılın stratejisinin masaya yatırıldığı toplantı ile grup Türkiye'ye ne kadar önem verdiğini de göstermiş oldu.



POZİTİF ALGILARI GÜÇLENDİ



Howden'ın Türkiye'deki başarısı ve bölge genelinde yükseliş eğiliminin yanı sıra İstanbul'un bir köprü niteliğinde olması sebebiyle toplantı yeri olarak İstanbul'un seçildiğini belirten Howden Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölge CEO’su Atınç Yılmaz şunları söyledi:



"Toplantı yeri olarak İstanbul seçilince bölge CEO'larının yanında diğer yöneticilerden de ilave katılımlar oldu. Birçoğu ülkemizi ve Türk toplumunu daha yakından tanımak için özel olarak katılmak istedi ve hepsi seyahatleri konusunda çok olumluydu. Son dönemde yurtdışında negatif haberlerle gündeme gelen Türkiye’yi kendileri görmek istediler. Buradayken, tüm bu olumsuz görüşlerin algı olduğunu kendi gözleriyle gördüler. Modern ve gelişmiş Türkiye’ye ilişkin pozitif algıları güçlendi ve çok olumlu geri bildirimler aldık. Türkiye'nin tanıtım ve reklamını da yapmış olduk."



Howden Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Hakkında



Hyperion Insurance Group’un perakende brokerlik kolu olan Howden, dünyanın dört bir yanındaki müşterilere çeşitli özel risk ve sigorta çözümleri sunuyor. Avrupa, Asya, İberoamerika, Orta Doğu ve Afrika’da ofisleri bulunan Howden, kendi ofisleri aracılığıyla tüm bağımsız brokerlerden daha geniş bir erişim alanına sahip ve Howden One iş ortağı ağı ile toplamda 90’ın üzerinde bölgeye ulaşıyor.



2017 yılında Atınç Yılmaz’ın Bölge CEO’su olarak atanmasından bu yana Howden, Türkiye’de brokerlik şirketi ACP’nin çoğunluk hissesini satın aldı, Umman’da New Generation Insurance Services Company’nin çoğunluk hissesinin satın alınması işlemini tamamladı ve Howden BAE de Dubai’de onuncu yıl dönümünü kutladı. Howden One ve Tanzanya’da Howden Puri’nin kurulmasıyla birlikte artık 12 ülkeyi kapsayan bölge, grubun en hızlı büyüyen bölgelerinden bir tanesi.



Howden TMEA bölgesi, 2018 yılının Kasım ayında düzenlenen 5. Orta Doğu Sigorta Sektörü Ödüllerinde (MIIA) Yılın En İyi Brokeri ödülünü kazandı.