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HP Inc. Türkiye'nin Genel Müdürü Emre Alaman oldu

Hayatı her yerde ve herkes için kolaylaştıracak teknolojiler yaratma sloganı ile yola çıkan HP'nin yazıcı, PC, mobil cihazlar, çözüm ve hizmetlerden oluşan portföyünün başına genç bir isim geçti.

HP Inc. Türkiye'nin Genel Müdürü Emre Alaman oldu
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HP'nin Türkiye'deki faaliyetlerinden Emre Alaman sorumlu olacak. Hayatı her yerde ve herkes için kolaylaştıracak teknolojiler üreten HP, Türkiye'deki yeni Genel Müdürünü, Emre Alaman olarak belirledi. Alaman, HP EMEA Geniş Formatlı Yazıcılar Genel Müdürü olarak atanan Filiz Akdede'nin yerine geçti.

 HP Türkiye'ye 2005'te katılan Alaman, 13 yıllık HP kariyeri boyunca Satış Geliştirme Uzmanı, Finansal Analist, Notebook Kategori Yöneticisi, Dağıtım Kanalı Yöneticisi, Perakende Satış Yöneticisi, Ticari Kanal Yöneticisi ve Kurumsal Satış Yöneticisi olarak çeşitli pozisyonlarda görev aldı.

 İki çocuk babası olan Emre Alaman, Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu ve Sobey School of Business'da MBA eğitimini başarıyla tamamladı.

Emre Alaman, yeni görevinde, HP'nin Yazıcı, Kişisel Sistemler ve Hizmetler alanlarında Türkiye'deki bütün faaliyetlerinden sorumlu olacak ve şirketin karlı büyümesine katkıda bulunacak.

 

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Anahtar Kelimeler:
Emre AlamanHPHP TürkiyeTeknoloji
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