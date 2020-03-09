İbrahim Polat’ın binası yine kiralık

Babasının işlerini devam ettirdiği İbrahim Polat Holding’le yolları ayırdıktan sonra Mecidiyeköy’deki merkez binadan ise taşınmıştı. Bu ayrılığın ardından grup, boşalan ofisleri kiraya vermek üzere ilana çıkmıştı. 2015’te bu sayfalarda haber vermiştik. O dönemde boşalan üç kat için kiracı arandığını yazmış, 500 metrekarelik her bir ofis için aylık 20 bin TL kira bedeli belirlendiğini duyurmuştuk.

Arkadaşımız Çiğdem Yücesoy Subaşı binada yeniden kiralık ilanını görünce arayıp sorduk. İçindeki kiracının çıktığını bu nedenle ofislere yeniden kiracı aradıklarını öğrendik. İş merkezi olarak cazibesini koruyan Mecidiyeköy, özellikle ofislerin tercih ettiği lokasyonlardan. Emlak danışmanları, bölgenin özellikle kurslar, bilgisayar danışmanlık ofisleri ve ajanslardan ilgi gördüğünü söylüyor. Polat’ın ikonik mavi binasına iki aydır kiracı aranıyormuş. Polat yetkilileri emlak piyasasındaki durgunluktan etkilendiklerini söylüyor. Her biri 500 metrekare olan katların aylık kira bedeli olarak yine 20 bin TL isteniyormuş. İlginç olan beş yıl önce de aynı kira bedeliyle ilana çıkılmış olması…Para Dergisi