İç mekan sağlığını korurken çevreye de duyarlı

Ürün ve çözümlerinin yüksek kalite, uzun ömür ve düşük enerji tüketimi sunması ile dikkat çeken Systemair, çevre bazlı uluslararası yönetmeliklere uyum konusunda da pazara öncülük ediyor. 2016 yılında havalandırma cihazları için Ecodesign Yönetmeliği’nin devreye girmesiyle birlikte yüksek verimli havalandırma cihazlarının kullanımı AB ülkelerinde yasal olarak da zorunlu hale geldi. En küçük kanal fanlarından dev klima santrallerine kadar tüm ürünlerini Ecodesign 2018’e uyumlu olarak üretebilen ve “Yeşil Havalandırma” (Green Ventilation) konseptiyle yüksek verimli havalandırma cihazları sunan Systemair, önümüzdeki yıllarda yürürlüğe girecek Ecodesign 2020 için de hazır şekilde faaliyetlerine devam ediyor.

Pandemi süreci taze havanın önemini gösterdi

Pandemi sürecinde en çok konuşulan konuların başında havalandırma sistemleri ve iç hava sağlığının geldiğini söyleyen Systemair HSK Genel Müdürü Ayça Eroğlu; yeni nesil şehircilik anlayışında soluduğumuz havayı ısıtan, soğutan, nemlendiren ve temizleyen sistemlere karşı büyük bir farkındalık olacağını vurguladı. Ekim ayındaki Dünya Mimarlık Günü ve Dünya Konut Günü ile Kasım ayındaki Dünya Şehircilik Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Ayça Eroğlu şunları söyledi: “İçinde bulunduğumuz ‘yeni normal’ dönemde artık herkes evinde ve ofisinde temas ettiği eşyaları, mobilyaları, araçları dezenfekte edip hijyen kurallarına dikkat ederken solunan havanın içinden geçtiği sistemin doğru çalışmasının kritik öneme sahip olduğu bilinci de yerleşmeye başlıyor. Taze havanın ve sağlığın yanı sıra havalandırma sistemlerini en verimli ve en az enerji harcayan modlarda çalıştırmak da hem çevre hem de tasarruf açısından çok önemli. İlerleyen dönemde yenilenebilir enerjiler, hibrit sistemler ve düşük enerji tüketimli sistemlere doğru genel bir yönelim artacak. Bunun sonucunda tüketiciye, çevreye ve topluma duyarlı, yenilikçi ürünlere ilginin artmasını bekliyoruz. Systemair olarak biz de sektörün öncü şirketlerinden biri olarak inovatif ürün ve sistemlerimizle hem enerji verimliliğine hem de çevreye olumlu katkı sağlamaya devam ediyoruz.”

“Yüksek tasarruflu uygulamalarımızla dikkat çekiyoruz”

Systemair HSK olarak yeni projelerin yanı sıra yaşı ve modeli ne olursa olsun geçmişte satışı gerçekleştirilmiş tüm mekanik iklimlendirme cihazlarının daha verimli hale gelmesini sağladıklarını söyleyen Eroğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Sunduğumuz ücretsiz keşif ve projelendirme sonrasında yeni bir sistem kurulumu ile işletme giderlerini düşürerek yüksek tasarrufa imkân tanıyoruz. Enerji verimliliğine yönelik diğer çalışmalarımız arasında; soğutma gruplarına yönelik kış aylarında soğutma ihtiyacı halinde düşük dış hava sıcaklığından yararlanarak enerji tüketimlerinin düşürülmesi, endüstriyel veya konfor alanlarında kullanılan fanların elektrik tüketimleri düşük olan motorlarla değiştirilmesi, endüstriyel tesislerde açığa çıkan atık ısıların geri kazanılması, tesislerde sürekli açık kalan kapılara yerleştirilen hava perdeleriyle ısı kayıp ve kazançlarının önüne geçilmesi, özel bir soğutma teknolojisi sayesinde elektrik tüketmeden soğutma yapılması yer alıyor.”

Karbondioksit emisyonunu azaltmak için çalışıyor

İklimlendirme sistemlerinin evler, ofisler ve kamusal alanlar gibi yaşam alanlarında taze hava şartlarının sağlanması ve kontrolü için çok önemli olduğunu söyleyen Eroğlu; “Bu binalarda kullanılan iklimlendirme cihazlarının tükettiği enerji, toplam enerji tüketiminin yüzde 40’ını oluşturuyor. Systemair ürün ve çözümlerimiz de sıklıkla yüksek kalite, uzun ömür ve düşük enerji tüketimi sunmaları nedeniyle tercih ediliyor. Güneş enerjisiyle çalışan ürünler de geliştirerek karbondioksit emisyonlarını azaltmak konusunda çalışıyoruz” dedi.

Türkiye’nin LEED Gold Sertifikalı İlk Klima Santrali Fabrikası

2018 yılında açılan Dilovası’ndaki yeni nesil fabrikalarının “Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik” anlamına gelen LEED Gold Sertifikası’na sahip ilk klima santrali fabrikası olma özelliğini taşıdığını söyleyen Eroğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Yüksek verimli ürünlerimizle iş ortaklarımıza katkıda bulunurken kendi tesisimizde yağmur suyunun toplanması, su ve enerji tasarruflu ekipman kullanımı, verimli ısıtma ve soğutma sistemleri, ısı yalıtımı, atıktan ısı geri kazanım sistemleri gibi verimli kaynak uygulamalarımız mevcut. Fabrikamız aynı zamanda üretim giderlerini en aza indirgeyecek teknolojik yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Ortam ışığına göre kendini ayarlayabilen otomasyonlu LED aydınlatmalar, binanın enerji sarfiyatını düşürmek için fabrikanın kapılarında ısınmış ve soğumuş havanın çıkışını engelleyen çift kapı sistemi ve Systemair markalı hava perdeleri fabrikadaki ekolojik uygulamaların başında geliyor. Bina yönetim sistemiyle tüm bu mekanik uygulamaları kontrol edebilecek altyapının da bulunduğu üretim tesisimiz, bu sayede Türkiye’de ‘Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik’ anlamına gelen LEED Gold sertifikasyonunu almayı başaran ilk klima santrali fabrikası oldu.”

