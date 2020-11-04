İDDMİB’den hedef pazarlara sanal çıkarma

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), ihracatı sürdürülebilir kılmak adına geliştirdiği farklı enstrümanları sırasıyla hayata geçiriyor. Birlik, önce Hindistan’a sonrasında da Pakistan’a sanal ticaret heyetleri düzenledi. 14 üye firma ile düzenlenen ticaret heyetleri verimli bir ticari platformun oluşmasında büyük katkı sağladı. Toplamda 204 yabancı firma ile görüşmeler yapılarak 280’den fazla ikili görüşme yapıldı.

“DİJİTALLEŞME TİCARETE YÖN VERİYOR”

Hindistan ve Pakistan sanal ticaret heyetlerini değerlendiren İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, “Dijital platformlar, sanal fuar ve konferanslar artık ticarete yön veriyor. Firmalarımıza 365 gün ürün sergilemelerine imkan tanıyacak web portal için çalışmalarımız devam diyor. 2020 yılının ilk 10 ayında yedi sanal ticaret heyeti gerçekleştirdik. Firmalarımız yerel firmalarla iletişim kurarak, pazarı tanıdılar ve bilgi edindiler. Firmalarımızdan gelen olumlu geribildirimler heyetin düzenlenmesinin isabetli olduğunu ortaya koyuyor. Her iki ülkede devam eden altyapı, karayolu, havaalanı, terminal, liman gibi projelerde yer almak hedefimiz. Kasım ve Aralık 2020’de planlanan sektörel ve Demir ve Demir Dışı Metaller sektöründe yapacağımız sanal heyetler ile firmalarımıza pazar paylarını artırma kapsamında öncülük etmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

HİNDİSTAN-PAKİSTAN PAZARI

Türkiye’nin Hindistan’a Demir ve Demir Dışı metaller ihracatı 24 milyon dolar olup, pazar payı yüzde 0,14. Sektörün Pakistan’a ihracatı ise 10 milyar dolar olarak hesaplandı. Pazar payı ise yüzde 0,78. Hindistan ve Pakistan ile Demir ve Demir Dışı Metaller sektörü olarak alt ürün gruplarında en fazla adi metallerden donanım, bakır tel, bakır örme halat, bakır yaprak şerit, alüminyum çubuk profil ve yaprak şerit, ayakkabı ve mobilya aksamları ticareti yapılıyor. Sanal ticaret heyetleri ile Türkiye’nin bu ülkelere olan ihracatının artması hedefleniyor.