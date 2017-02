İF Tasarım Ödülüne sahip oldu Karaca, Everest çatal bıçak seti ile dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan iF Tasarım Ödülü’ne layık görüldü.

Ayşegül Yıldız yazıyor - Karaca İF Tasarım Ödüllerine Everest çatal bıçak setiyle katıldı. Everest, iF Tasarım Ödülleri’nde Ürün kategorisinde ödülün sahibi oldu. Ürün tasarımcısı Ahmet Toplu tarafından hayata geçirilen, modern çizgileri ve iddialı tasarımı ile farklılık yaratan Everest çatal bıçak seti, dünyanın dört bir yanından gelen bağımsız uzmanlardan oluşan 58 kişilik jürinin oylarıyla ödüle layık görüldü.



59 ülkeden 5 bin 500’den fazla ürünün değerlendirildiği iF Tasarım Ödülleri, 60 yıldır özel tasarımların kalitesini belgeleyen bir etkinlik olarak biliniyor. Almanya’nın en köklü bağımsız tasarım organizasyonu Hannover merkezli iF International Forum Design GmbH tarafından organize edilen ve dünyadaki en önemli tasarım ödüllerinden biri olarak gösterilen iF Tasarım Ödülleri, uluslararası şirketler için mükemmel formun, estetik kalitenin ve ergonomik tasarımın sembolü haline geldi.



Sürprizlerle dolu, gizemli ve şık sofralara ithafen tasarlanan Everest, ismini dünyanın en yüksek noktası olan Everest dağından alıyor. Everest’in tasarımında dikkat çeken üçgen form, giderek incelerek bir zirve oluşturuyor. Everest gibi yüksek bir zirveden ilham alınarak tasarlanan çatal, kaşık ve bıçakların incelen bel kısımları; gizem ve karanlıkta kalan sırları temsil ediyor.