İGA, özel yolcu programını hizmete aldı

Tam kapasite ile operasyona hazırlanan İstanbul Havalimanı’nda İGA, yolcularına ayrıcalıklı, konforlu ve keyifli bir seyahat deneyimi sunmak için yeni bir üyelik programını hayata geçirdi. İGA PASS, adı verilen üyelik programının tanıtımı İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirildi.



İstanbul Havalimanı’nın ayrıcaklı dünyasını İGA Pass’la keşfedin!



Çocuklu aileler, iş insanları, tatile çıkan yolcular gibi her grubu düşünen İGA, İGA PASS üyelik programı ile 4 farklı hizmet sunuyor. Üyelik programında Lounge, Buggy (Mini golf aracı), Fast-Track (Hızlı Geçiş), Öncelikli Check-in, Otopark, Vale ve Şehir İçi Transfer hizmetleri sunulacak.



Her detayın düşünüldüğü bir alan: İGA Lounge



Klasik havalimanı servis anlayışının aksine, maksimum kalitede konfor sunmayı hedefleyen İGA PASS programının en önemli hizmet ayrıcalıklarından biri de İGA Lounge olacak. Bu hizmet sayesinde havalimanında uçuşunu bekleyen yolcular için 4 bin 420 metrekare büyüklüğünde ve 584 kişilik oturma kapasitesine sahip ile İGA Lounge, 24 saat boyunca hizmet verecek.



İGA Lounge’u iş amaçlı kullanan misafirler, tam donanımlı bilgisayarlar eşliğinde çalışma fırsatı yakalarken, 2 adet akıllı tahtası olan toplantı odası ve 4 adet sessiz odanın kullanıma hazır olduğu bu alanda, işle ilgili tüm ihtiyaçlarını karşılayacak.



Üyelik programında çocuklu aileler içinde kapsamlı hizmetler düşünüldü. Lounge alanında ebeveynler uçuşu beklerken çocuklar da oyun oynayabilecek ve çizgi film izleyebilecek. Yeme-içme alanında bulunan ekranlardan aileler oyun odasındaki çocuklarını takip edebilecek. Çocuk tuvaleti, bebek bakım odası ve emzirme odası gibi her detayın düşünüldüğü İGA Lounge’da çocuklu ailelerin rahatlığı da unutulmadı.



Bunun yanı sıra yolcular, İGA Lounge alanında bulunan ekranlardan Duty Free’ye gitmeden almak istedikleri ürünlerin ön siparişini verip, ekranda belirtilen en yakın Duty Free alanına giderek siparişi verilen ürünü satın alabilecek.



Havalimanı’na adım atar atmaz stres arkada kalacak!



Rahatlamak ve işlerinden uzaklaşıp dinlenmeyi tercih edenler için bilardo, oyun alanı, kafe gibi detayların olduğu ve aynı zamanda duş alanlarının da yer aldığı İGA Lounge, alışılmışın dışında olma özelliğiyle dikkat çekiyor. Televizyon, özel televizyon koltuğu ve özel sinemaların bulunduğu bu alan, özellikle genç yolcuların bir numaralı tercihi olacak. Tatile çıkanlar, stres ve yorgunluklarından uzaklaşmaya İstanbul Havalimanı’nda başlarken, yemek salonu, açık büfe, rahatlama alanı, bilardo ve oyun konsolu gibi detaylar ile yolcular, adeta tatildeymiş hissi ile bu konforu daha havalimanında iken yaşayacaklar.



Geç kalmak yok; Buggy ile uçak kapısına hızlı erişim ve hızlı geçiş sistemi var…



Günümüz dünyasında giderek önem kazanan zaman kavramının farkında olan İGA, yolcuların kendilerine daha fazla vakit ayırması adına hızlı geçiş sistemini de başlatıyor. İç hat, dış hat, geliş ve gidiş katı olmak üzere toplamda 12 adet hızlı geçiş noktasının bulunduğu İstanbul Havalimanı’nda, İGA PASS, Fast Track (Hızlı Geçiş) hizmetinden yararlananlar her zaman en önde yer alacak.



İGA PASS hizmetleri arasında bulunan Buggy (Mini golf arabası), İstanbul Havalimanı’nın 3 noktasında hizmet verecek olup pasaport kontrolünden sonra hazır bekleyecek ve yolcuları biniş kapısına kadar götürecek.



İstanbul Havalimanı’ndan ayrıcalıklı bir hizmet daha: Kişiye özel hizmet veren asistan



Birçok detayın düşünüldüğü İGA PASS ile yolculara farklı birçok özel hizmet sunuluyor. Yolcular, Meet & Greet hizmeti ile havalimanı kapısından uçağa kadar asistan eşliğinde hizmet alabilecek. Bu hizmet ile İGA PASS kullanıcıları, özel asistan tarafından karşılanma, Fast & Track ve öncelikli check-in sisteminden yararlanma, İGA Lounge kullanımı ve Buggy hizmeti gibi çeşitli ayrıcalıklardan faydalanabilecek.



Meet & Greet VIP hizmetinde ayrıca VIP Apron transferi de yer alıyor. Meet & Greet servisinin ek hizmetlerinde ise VIP apron transferi, çiçek ile karşılama, havalimanı şehir transferi ve havalimanlarında ilk olacak alışveriş danışmanlığı da sunularak hizmetin lüks hali olarak tarihe geçiyor.



Üyelikler yolcu profilleri düşünülerek İGA PASS Plus (299 Avro), İGA PASS Extra (399 Avro) ve İGA PASS Premium (799 Avro) olmak üzere 3 farklı segmentte kategorilendiriliyor ve satın alımlar yıllık olarak yapılabiliyor. İGA PASS, tamamen dijital bir uygulama olarak tasarlanırken, satın almak için *İstanbul Airport uygulamasını (Google Play ve App Store) indirmek yeterli oluyor.



İstanbul Havalimanı’nın İGA PASS, hakkında bilgi veren İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü H. Kadri Samsunlu; “İstanbul Havalimanı için öncelikli hedefimiz, bu eşsiz yapıyı bir yolculuk noktasının çok ötesine taşıyarak; misafirlerimizin seyahatlerini unutulmaz bir deneyime dönüştürmek. Bu hedef doğrultusunda, İstanbul Havalimanı’na ayak bastığı andan itibaren tüm misafirlerimizin buradan üst düzey bir memnuniyetle ayrılabilmeleri için her bir ayrıntıyı planlıyoruz” dedi.



“Seyahatinizin En Keyifli Zamanı” mottosuyla İGA PASS üyelik programının hayata geçirildiğini belirten Samsunlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:” İGA PASS, sıradan bir üyelik programı değil, her biri birbirini tamamlayan ve tüm yolculuk sürecini ayrıcalıklı kılan bir hizmetler bütünü… Yolcularımızın başka bir havalimanında karşılaşamayacakları, yolculuklarını keyifli bir deneyime dönüştürecek İGA PASS; Lounge, Buggy, Fast-Track ve Meet & Greet hizmetlerini içeriyor. Dünyanın en büyük ama daha da önemlisi en iyi hizmet sunan havalimanı olma iddiasını taşıyoruz, İGA PASS’ı da bu noktada farklılaştırıcı bir unsur olarak görüyoruz. Bu özel yolcu programımız; yeni nesil seyahat anlayışına hizmet edecek. Hava yolculuğunu bir noktadan diğerine ulaşmak için harcanan zaman olarak değil, keyif veren, rahatlatıcı, eğlendirici bir deneyime dönüştürecek İGA PASS’in havalimanımıza, İstanbulumuza ve tüm misafirlerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.”