İhracat artışının kimyası tuttu

Kimya ihracatından güzel haberler gelmeye devam ediyor. Ağustos ayındaki yüzde 21’lik rekor artış kimya ihracatçısına çifte bayram yaşattı. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre; Ağustos ayında kimya ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre değerde yüzde 21 artarak 1 milyar 465 milyon dolara ulaştı. Sektörün sekiz aylık dönemdeki ihracatı ise yüzde 15,21 artış ile 10 milyar 606 milyon dolar oldu. Geride bıraktığımız ayda Türkiye ihracatının üzerinde artış rakamlarına ulaşan sektör ihracata en çok katkı sağlayan üçüncü sektör konumunu sürdürdü.

Kimya sektörü yükseliş ivmesini sürdürerek yeni bir rekora imza attı. Ağustos ayında ihracatını yüzde 21 artırarak 1 milyar 465 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren kimya sanayi yılın geri kalanında da performansını korumaya odaklandı.

Geçtiğimiz ay en çok ihracat yapılan ilk on ülke arasında yer alan Birleşik Arap Emirlikleri’ne yüzde 297, Çin’e yüzde 106 ve ABD’ye yüzde 77 oranında yüksek oranda artışlar gerçekleşti. Ağustos ayında en çok ihracat yapılan ilk on ülke şu şekilde sıralandı: Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Almanya, ABD, Çin, Yunanistan, İngiltere, İran, İtalya, Mısır.

Ağustos’ta mineral yakıtlar, anorganik ve organik kimyasallardaki yükseliş dikkat çekti

Alt sektörlerde yaşanan yükselişler Ağustos ayında kimya ihracatına ivme kazandırdı. Plastikler ve mamülleri yüzde 15 artış ve 481 milyon 528 bin dolarlık ihracatla alt sektörler bazında ilk sırada yer aldı. Ağustos’ta mineral yakıtlar, yağlar ve ürünleri yüzde 32 yükselişle 286 milyon 846 bin dolarlık ihracatla ikinci sırada yer alırken üçüncülüğü ise yüzde 46 artış ve 140 milyon 330 bin dolarlık ihracatla anorganik kimyasallar üstlendi. Geçtiğimiz ay organik kimyasallar da da yüzde 84 artış yaşandığı görüldü.

Kimya sektörünün Ağustos ayı performansını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz şunları söyledi: “Sektörümüzün Ağustos ayı rakamları ihracatımızı artırmak için var güçleriyle çalışan firmalarımıza güzel bir bayram hediyesi ve moral oldu. Ağustos ayında Türkiye’nin ihracatı yüzde 11,9 artarken kimya sektörümüzün yüzde 21 artış başarısı göstermesinden son derece mutluyuz. Türkiye ihracatına en çok katkı sağlayan üçüncü sektör konumumuzu Ağustos ayında da sürdürdük. 2017 yılına son derece hızlı başladık ve aynı hızla ivmemizi düşürmeden ihracatımızı artırmaya devam ediyoruz. Yılın geri kalanında da ihracattaki artışımızı sürdürmeyi bekliyoruz. Plastikler ve mamülleri, mineral yakıtlar, yağlar ve ürünleri, anorganik ve organik kimyasallar, kauçuk, kozmetik, medikal gibi pek çok güçlü alt sektöre sahibiz. Tüm bu sektörlerimiz yılsonu için belirlediğimiz 15,5 milyon dolarlık ihracat hedefine ulaşma konusunda elimizi güçlendiriyor. Kimya sanayicileri olarak önümüzdeki dönemlerde de ülke ekonomisine ve ihracatına en fazla katkıyı sunabilmek için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz.”