İhracat şampiyonu oldu

Elektrik ve Elektronik sektörlerinde faaliyet gösteren ihracat şampiyonlarının ödüllendirildiği 2019 TET İhracat Başarı Ödül Töreni’ne Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, TİM Başkanı İsmail Gülle, TET Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Güven Uçkan ve sektör temsilcilerinin katıldı.

Elektrik - Elektronik Sektörünün 2019 İhracatı 11,5 Milyar Dolar

2019 yılında 11,5 milyar dolar olarak gerçekleşen Elektrik-Elektronik sektör ihracatı Türkiye ihracatının yüzde 7’sini oluşturuyor. Sektör, Türkiye’nin 2023 hedefine önemli katkı sağlıyor. Ödül töreninde sektör temsilcilerine teşekkürlerini sunan TET Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Güven Uçkan, “Beyaz Eşya sektörümüz 25 milyon adetlik üretimi ile Avrupa’nın 1 numaralı üreticisi konumundadır. Eskiden beyaz eşya üretim üssü olarak bilinen Almanya ve İtalya’yı geride bırakmıştır. Euromonitor verilerine göre ise, Türkiye dünya üretiminin yarısını gerçekleştiren Çin’in arkasında ikindi konumda bulunmaktadır” ifadelerini kullandı. Uçkan, sektör ihracatının 2019 yılında 11,5 milyar dolara ulaştığını ve Türkiye ihracatındanyüzde 6,5 pay aldığını söyledi.

Ödül töreninde konuşma yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle “2019 yılında yüzde 3,6 oranında yüksek teknoloji ihracatı yapıldı. Yüksek teknoloji ihracatı bu ülke için çok önemli. Türkiye elektronikte 32. ülke konumunda yer alıyor, bunu daha yukarılara çıkartmak bizim elimizde.2020 yılına kadar yatırım için çok uygun ortam yoktu. Faizlerin bu noktaya gelmesi ile daha fazla üretme daha fazla satma imkanımız var.” dedi.

Ödül töreninde söz alan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ise “180 milyar dolarlık ihracat yaptık. Dünya ticaretinde gerilemenin yaşandığı bir dönemde ihracatımızı %2,2 artırdık. Dünya’da değer artışı bazında ihracatta ilk 8 ülke arasında yer aldık. Ekonomimize güvenmeliyiz. Bunlar olumlu gidişlerin göstergesi. Adım adım daha iyiye gidiyoruz.” dedi.