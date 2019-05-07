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İhracatın Metalik Yıldızı Sarten oldu

Gıda ürünlerden, endüstriyel ve kozmetik sektörüne kadar uzanan geniş bir yelpazeye metal ve plastik ambalaj üretimi gerçekleştiren Sarten, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) tarafından bu sene 9.’su düzenlenen “İhracatın Metalik Yıldızları” ödül töreninde metal ambalaj kategorisinde birincilik ödülü kazandı.

İhracatın Metalik Yıldızı Sarten oldu
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Sarten Ambalaj, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) tarafından bu sene 9.’su düzenlenen “İhracatın Metalik Yıldızları” ödül töreninde metal ambalaj kategorisinde birincilik ödülü kazandı.

“İhracatın Metalik Yıldızları”nda ödüle layık görülen Sarten Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir, gerçekleştirdikleri faaliyetlerin ödüllendirilmesinden mutluluk duyduklarını dile getirdi. Sarıbekir, “Birincilik ödülünü bu sene de kazandığımız için mutluluk duyuyoruz. İşimize verdiğimiz önemin de ödüle layık görülmesi bizleri mutlu etti. Bu başarımızı her sene sürdürmek istiyoruz. Bu başarımızın temelinde sıkı çalışma var. Bulunduğumuz konumu her sene bir üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz.” dedi.

Sarten’den Ar-Ge’ye 4,6 milyon TL’lik yatırım

Sarten Ambalaj ayrıca Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen her kurumun kendi hedeflerine, yapısına ve ihtiyaçlarına uygun kurumsal inovasyon sistemlerini tasarlamasını ve hayata geçirmesini hedefleyen “TİM İnosuit” projesinden de sertifika aldı.

Sarten olarak Ar-Ge yatırımlarını giderek artırdıklarını vurgulayan Sarıbekir, “Sarten olarak Ar-Ge çalışmaları için 2017 yılında 3 milyon TL, 2018 yılında 3,3 milyon TL yatırım gerçekleştirdik. 2019 yılında ise 4,6 milyon TL’lik bir yatırım hedefliyoruz. Ar-Ge merkezi kadromuz da her sene giderek artış gösteriyor. Şu anda Ar-Ge merkezimizde 31 kişiye istihdam sağlıyoruz.” dedi.

Sarten Ambalaj Hakkında 

Temelleri 1972 yılında Çorlu’da atılan Sarten Ambalaj 47 yıllık deneyimiyle bugün Türkiye’nin lider ambalaj üreticisi konumundadır. Yurtiçi ve yurtdışında toplam 18 fabrikası bulunan Sarten, Türkiye’de Silivri, Gebze, Karacabey, Gemlik, Manisa, Ayvalık ve Adana’da 15, yurtdışında ise Bulgaristan, Rusya ve Hollanda’da 3 fabrikası ile faaliyetlerine devam  etmektedir. Sarten, gıda ürünlerden, endüstriyel ve kozmetik sektörüne kadar uzanan geniş bir yelpazede metal ve plastik ambalaj üretimi yapmaktadır. Müşterilerine en hızlı şekilde, en kaliteli ürünü uygun fiyata sunmak misyonuyla hareket eden Sarten, yaklaşık 80 ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

Sarten inovasyon odaklı çalışmaları kapsamında Ar-Ge yatırımlarına sürdürülebilir bir şekilde devam etmektedir. Silivri yerleşkesinde bulunan ve Mart 2017 tarihinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan aldığı onayla “Sarten Ar-Ge Merkezi” ambalaj sektörünün ilk Ar-Ge merkezi olma özelliğine sahiptir.
2015 yılında dünyanın en büyük yatırım şirketlerinden Japonya merkezli Mitsui, Sarten’in yüzde 15 ortağı olmuştur. www.sarten.com.tr 

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İstanbul Demir Ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları BirliğiİDDMİBZeki Sarıbekir
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