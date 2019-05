İhracatın Metalik Yıldızları 2018 Ödülleri sahiplerini buldu

Geçen yılı 8,2 milyar dolarlık bir ihracat ile kapatan ve 2019 yılında ise 10 milyar dolarlık bir ihracat hedefleyen İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), İhracatın Metalik Yıldızları 2018 Ödül Töreni’nde, geçen yıl gerçekleştirdikleri ihracat ile yıldızlaşan üyelerini ödüllendirdi. İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki’nin ev sahipliğinde, T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle’nin katılımıyla gerçekleştirilen, 21 farklı kategoride 64 ödülün sahiplerini bulduğu İhracatın Metalik Yıldızları 2018 Ödül Töreni’nde, bu yıl ilk kez sektörlerine verdikleri katkılarından dolayı sektör Sivil Toplum Kuruluşlarına ve uluslararası başarıları nedeniyle kültür ihracatçısı olarak adlandırılan yetenekli çocuklara ödüller verildi.



İhracatın Metalik Yıldızları 2018 Ödül Töreninde bir ilke imza atılarak ödül verilen başarılı çocuklarımızla ilgili İDDMİB Başkanı Öztiryaki, buna benzer yeteneklerin desteklenmesi gerektiğinin altını çizerek genç yeteneklere olan desteğimizin devam etmesi gerektiğini vurguladı. Sadece mal ihracatı ile değil kültürel alandaki başarılarımızla da ülke markamızı yukarı taşımamız gerektiğini ifade etti.



Bu kapsamda 8 ay önce babasının yönlendirmesiyle piyanoyla tanışan ve Almanya'daki yarışmada Dünya İkincisi seçilen Doğu Balyemez ile Prag’ta düzenlenen keman yarışmasında Dünya Birincisi seçilen Defne Güngör ödül aldı.



“8,2 milyar dolarlık ihracat gurur verici”



Ödül töreninde konuşan T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, 13 yıl önce kendisinin TİM üyesi bir ihracatçı olduğunu hatırlatarak, “Sıkıntılarını çok iyi biliyoruz. Birlikte aşacağız. Dertlerinizi gelin bize anlatın, ancak bunu yaparken empati kurmanızı istiyoruz. Size göre en öncelikli sıkıntınız ne ise onu bize anlatın, ilk önce onu birlikte çözelim” dedi. Sektörün geçen yıl gerçekleştirdiği 8,2 milyar dolarlık ihracatın gurur verici olduğuna dikkat çeken Rıza Tuna Turagay, “İhracatınızı geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 18 oranında artırdınız. Türkiye ihracatı yüzde 1,33 artarken, siz yüzde 4,6’lık bir orana ulaştınız. Dünya ihracatından aldığınız pay yüzde 1,5 olurken, Türkiye’nin payı ise yüzde 0,9. Bu rakamlar aslında sektörde katma değer olarak ne kadar önemli bir rol oynadığınızı gösteriyor. Bu gerçekten de bizleri gururlandırıyor” dedi.





Türkiye’nin geçen yılki 168 milyar dolarlık ihracat rakamına da değinen Turagay, “Bu yılın ilk 4 aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatımızı yüzde 4 artırmayı başardık. Nisan ayında 15,3 milyar dolarlık ihracat ile yeni bir rekora imza attık. Bunlar hep sizlerin sayesinde oluyor. Üretip ihraç ediyorsunuz ve ülke ekonomisine çok değerli katkılar sağlıyorsunuz.” dedi. Rıza Tuna Turagay, “Bugün Türkiye’nin büyümesinde en fazla katkıyı ihracattan alıyoruz. İç piyasada sıkıntılar var, biliyoruz, ancak buna yönelik adımlar da atıyoruz. Kararlıyız, önümüz düz. İnşallah güzel günler bizleri bekliyor.” dedi.



“Nisan’da cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık”



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise törende yaptığı konuşmasında Nisan ayın ihracatta yaşanan 15,3 milyar dolarlık rekordan söz ederek, “Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Üretmek kolay değil. İhraç etmek ve bunu devamlı kılmak da kolay değil, ama artık sağ olsun bakanımız, bakan yardımcılarımız ihracatı çok benimsiyor ve desteklerini esirgemiyorlar. Sorunlarımız ile ilgili her zaman bir araya geliyor, birlikte çözümler üretiyoruz.” dedi. “Eğer siz birine inanıyorsanız, ona gözünüz gibi bakarsınız” diyen İsmail Gülle, ülkenin yüzünü güldürenlerin ihracatçılar olduğunu ve önemli bir değeri hak ettiklerini bildirdi. Geçen yıl ekonomide yaşananlara da değinen İsmail Gülle, bütün parametrelerin etkilendiğini, ancak buna rağmen hedeflerin tutmasının çok anlamlı olduğunu vurguladı.



Geçen hafta Ankara’da bakanlık nezdinde ticaret ataşelikleri ile bir toplantı yaptıklarını ve ihracat ailesi olarak bazı sorunların analizini gerçekleştirdiklerini ifade eden İsmail Gülle, “İhracatta bir mükâfat olması taraftarıyız. Bu fikrimizi paylaştık ve kabul gördü. Biz artık içimizdeki çalışan ve çalışmayanı, iyiyi ve kötüyü birbirinden ayırmamız gerektiğini düşünüyoruz. Çalışanı, doğruyu ve iyiyi ödüllendirmeliyiz. Biz ne söylesek ülkemiz insanlarımız için söylüyor ve yapıyoruz. Bu iş bir takım işi.” dedi.



“2019 yılı için hırslı bir hedef belirledik”



Ödül töreninde konuşan İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki, sektörün 2018 yılında gerçekleştirdiği 8,2 milyar dolarlık ihracat ile tarihi bir rekora imza attığını belirtti. Bir önceki yıla oranla sektör ihracatının yüzde 18,8 oranında arttığına da dikkat çeken Tahsin Öztiryaki, “200 ülke ve bölgeye ihracat yaparak neredeyse dünyanın ulaşmadık köşesini bırakmadık. 2019 yılında ise sektör ihracatını 10 milyar dolara ulaştırma hedefini ortaya koyduk” dedi.



“İhracata her zamankinden fazla ihtiyacımız var”



Konuşmasında ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Tahsin Öztiryaki, “Zorlu bir dönemden geçiyoruz. Başta ihracat olmak üzere döviz kazandırıcı işlemlerin çok daha önem kazandığı bu dönemde ihracat yapmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız bulunmaktadır. Bugün burada ödül almak için bulunan ve sektör ihracatımızın 3’te 1’inden fazlasını temsil eden firmalarımıza, bu anlamda da büyük bir görev düşüyor.” dedi. Türkiye ihracatında 2023 yılı hedefleriyle çıkılan yolda İDDMİB olarak paylarına düşeni yapmaya ve dünya pazarlarındaki paylarını artırmaya devam ettiklerini de kaydeden Öztiryaki, “2019 yılının ilk 4 ayını geride bırakmış bulunmaktayız. Tüm ihracatçılarımızı 2019 yılında çabalarımızı



yoğunlaştırmaya ve ülke ekonomisinin geleceğe daha kararlı ilerleyebilmesi adına payımıza düşeni yapmaya davet ediyorum.” dedi.



Konuşmasında 21 kategoride gerçekleştirilen ödüller ile ilgili bilgiler de veren Tahsin Öztiryaki, bu sene ödül alan firmaları belirlerken bazı ilave kategoriler eklediklerini ifade etti. Öztiryaki, sözleri şöyle sürdürdü:



“Demir ve Demir Dışı Metaller sektörünün ana mal gruplarında en fazla ihracat yapan firmaları sektörün öncülüğünü yaptıkları için, üyemiz olsun olmasın, ödüle layık gördük. Ayrıca son 5 yılda sürekli ihracat artışını yakalayanlar arasında ilk 3’e giren firmalarımızı da ödüllendirerek istikrarlı ihracat artışına verdiğimiz önemi de vurgulamak istedik. Bunun yanı sıra yurt dışında inşaat işleri yapan ve ülkemizden en çok Türk yapı malzemesi ihraç eden inşaat firmalarının da ödüllendirilmeye layık olduklarını düşündük. Bu ödüllerin ihracatçı firmalarımızın moralini yükseltmesini arzu ediyoruz.”



21 kategoride ödüller sahiplerini buldu



21 kategoride yarışan 64 ödül sahibi arasında; Sistem Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. Alüminyum Çubuk ve Profiller Kategorisi, Asaş Alüminyum Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Alüminyum Yassı Ürünler Kategorisi, Arslan Metal ve Plastik San. Dış Tic. Ltd. Şti. Alüminyumdan Mamül Ürünler Kategorisi, Arslan Alüminyum A.Ş. Alüminyum Döküm Mamüller Kategorisi, Sarbak Metal Ticaret ve Sanayi A.Ş. Bakır Çubuk ve Profil Kategorisi, Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bakır Tel ve Örme Halatlar Kategorisi, Altek Döküm Hadde Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. Bakır Yassı Ürünler Kategorisi, Mehtap Mutfak Eşyaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Alüminyum Mutfak Eşyası Kategorisi, Öztiryakiler Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. Endüstriyel Mutfak Kategorisi, İsfa Metal Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Paslanmaz Çelik Mutfak Eşyası Kategorisi, Sistem Metal Yapı Reklam Malzemeleri ve İnşaat San. Tic. A.Ş. Alüminyum İnşaat Malzemeleri Kategorisi, Asil Krom Evye San. ve Tic. A.Ş. Demir Çelik İnşaat Malzemeleri Kategorisi, Vorne Pencere Kapı Sistemleri Pazarlama Dış Ticaret A.Ş. Binalar ve Cephe İçin Metal Aksamlar Kategorisi, Kale Kilit ve Kalıp San. A.Ş. Metal Hırdavat Kategorisi, Trakya Döküm San. ve Tic. A.Ş. Demir Çelik Döküm Mamüller Kategorisi, Asa Kaynak Ve Metal Alaşımları San. ve Tic. A.Ş. Kaynak Malzemeleri Kategorisi, Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Metal Ambalaj Kategorisi, Vestel Ticaret A.Ş. Demir Çelikten Mamül Ürünler Kategorisi, Hmy Teknogon Dış Ticaret A.Ş. Metal Mobilya Kategorisi birincisi seçildi.