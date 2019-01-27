İhracatını yüzde 40 artırmayı hedefliyor

Perakende sektörünün süt ve süt ürünleri alanında en lezzetli öncüsü Muratbey, 2018 yılı boyunca ihracat çalışmalarında başarılı adımlar atarak ülkemiz ekonomisine katkı sağladı. 2018 yılında yeni pazarlara açılan Muratbey, global fuarlara katılarak inovatif lezzetlerini küresel pazarlarla buluşturdu. Yurt dışı markalaşma çalışmalarına 2018 yılında ivme kazandıran Muratbey, tüketici araştırmaları ve dijital kampanyalar gerçekleştirdi. Muratbey yıl boyu yürüttüğü inovatif ve ihracat odaklı çalışmalarını ödüllerle taçlandırdı.

2019 yılında ihracat cirosunu yüzde 40 büyütmeyi hedefleyen Muratbey, sektörü yeniliklerle buluşturmaya hazırlanıyor. Muratbey, Uşak’ta bulunan iki Ar-Ge merkezinde geliştirdiği çalışmalar kapsamında bu yıl sektöre yön verecek çalışmalara imza atacak.

2018’de Avrupa ülkelerini ihracat ağına kattı

Amerika, Balkan ve Ortadoğu Ülkeleri, Türki Cumhuriyetlere ihracat yapan Muratbey, Avrupa Birliği ülkelerinin uyguladığı ihracat yasağının kalkması sonrasında izin alabilen sayılı firmalar arasında bulunmayı başararak, ihracat ağına Avrupa Birliği ülkelerini de ekledi.

İhracat rotalarını genişleten bu hamlenin Türkiye’nin ekonomisine de önemli katkılar sağladığını belirten Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol; ‘‘Muratbey olarak geçtiğimiz yıl ihracatın ciromuz içindeki payını yüzde 5’den 18’e çıkarmıştık. Zor dönemlerden geçen ülkemize katkı sağlamak için elimizi taşın altına koyarak ihracat çalışmalarımıza hız verdik ve ülkemiz ekonomisine döviz katkımızı artırmayı hedefledik. 2018 yılında başarılı ihracat çalışmalarına imza attık. Kendi alanında tek olan ürünlerimizi Avrupa pazarıyla buluşturmanın haklı gururunu yaşadık. Şu anda İngiltere, Almanya, Fransa ve Hollanda başta olmak üzere AB ülkelerine ürünlerimizi gönderiyoruz” dedi.

Muratbey yurt dışı markalaşma çalışmalarına hız verdi

2018 ihracat hedefleri kapsamında yurt dışında markalaşma çalışmaları yürüttüklerini belirten Necmi Erol “2018 yılında yurt dışında markalı büyüme stratejisini benimsedik. Lezzetimiz, doğallığımız, yenilikçi ürünlerimizin yanı sıra markamızın yurt dışı çalışmalarına, araştırmalara ve dijital yatırımlara hız verdik. Bu kapsamda İngilizce ve Arapça sosyal medya hesaplarımız ile yurt dışındaki tüketicilerimiz ile yakın iletişim kurduk. Sosyal medya yarışmaları düzenleyerek duygusal bağımızı artırdık. Ülke bazlı pazarlama faaliyetlerimiz doğrultusunda Instagram’da “MuratbeyLebanon” isimli yeni sosyal medya hesapları da açtık. Bu çalışmaları Lübnan’daki yerel iş ortaklarımız ile yöneteceğiz. Öte yandan farklı ülkelerdeki peynir tüketme alışkanlıkları hakkında tüketici araştırmaları da gerçekleştirerek pazarlama çalışmalarımıza yön verdik” dedi.

Muratbey’in globalleşme çalışmaları ödül getirdi

Ülkemizi her platformda başarıyla temsil ettiklerini belirten Necmi Erol, “2018 yılında çalışmalarımızın karşılığını başarılı ödüllerle aldık. Dünyanın önde gelen markalarının katılım sağladığı Küresel Süt Ürünleri Kongresi kapsamında düzenlenen Dünya Süt Ürünleri İnovasyon Ödülleri’nde “En İyi” Peynir kategorisinde Burgu Peynir’in yurt dışına ihraç edilen ismi “Helix Cheese” markasıyla birinci seçildik. Bu gururu ülkemize yaşattığımız için mutluyuz” dedi. Necmi Erol “Yıl içerisinde tüketicilerimizin “kalitede bir numara” olarak seçtiği marka olarak Qudal Madalyası’nı da almaya hak kazandık. 2016’dan bu yana tüketicilerimizin “en kaliteli marka” olarak nitelendirmesiyle aynı ödülü iki kez üst üste almaktan gurur duyduk” dedi.