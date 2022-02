İhracatta gücüne güç kattı

Cirosunun yüzde 40’ını ihracattan karşılayan şirket, 2022 yılında taşınacağı yeni fabrikasıyla hem ihracat yaptığı ülke sayısını hem de cirodaki ihracat payını artırmayı hedefliyor. Avustralya, Meksika ve Brezilya’yı radarına alan şirket 2022’de 100 ülkeye ihracat yaparak cirosundaki ihracat payını yüzde 50’e çıkarmayı hedefliyor.

Yerli üretimi ile Türkiye’nin alçak gerilim sektörüne yön veren markası Sigma Elektrik, Türkiye genelinde bulunan 80 bayisinin yanı sıra dünya geneline yayılan geniş distribütör ağıyla da ürünlerini 87 ülkeyle buluşturuyor. İhracatta her yıl ortalama yüzde 20 büyüyen ve cirosunun yüzde 40’ını ihracattan elde eden şirket, 2022 yılında ihracat yaptığı ülke sayısını 100’e çıkararak cirodaki payını da yüzde 50’e yükseltecek. Gelecek hedefleri doğrultusunda yeni bir fabrika yatırımı da yapan şirketin 2022 yılı öncelikli odak pazarları Avustralya, Meksika ve Brezilya olacak.

“İhracat odaklı yatırımlarımızı her yıl artırıyoruz”

İhracattaki önceliklerinin, Sigma ile Made in Türkiye damgalı ürünleri tüm dünya ülkeleriyle tanıştırmak ve ülkenin adını şalt sektörüyle de duyurmak olduğunu kaydeden Sigma Elektrik Genel Müdürü Murat Akgül, diğer hedeflerinin de ülkenin ve sektörün cari dengesine katkıda bulunmak olduğunu söyledi. Akgül sözlerine şöyle devam etti: “Sigma Elektrik olarak yerli ve milli üretimimizle ihracat rakamımız ithalat rakamımızdan yüksek bir seviyede bulunuyor. Ancak bunu tüm sektöre yaymak ve sektörümüzün ihracatını artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bir diğer amacımız da sektördeki uluslararası markaların ülkemizde ve dünyadaki hakimiyetini zorlamak. Bunu başarmanın en iyi yolunun da ihracattan geçtiğini biliyoruz. Ulaşmadığımız, ürünlerimizi ve ülkemizin adını bilmeyen hiçbir pazar kalmaması adına ihracat odaklı yatırımlarımızı her yıl artırıyoruz. Sigma Elektrik olarak her yıl ciromuzun önemli bir kısmını Ar-Ge’ye yatırıyor ve her yıl en az yeni bir ürünü piyasaya sunarak küresel boyutta ihtiyaçların karşılanmasına ve talebin ülkemize kaymasına zemin hazırlıyoruz. İhracat odaklı bir diğer yatırımımızda 2022 yılında taşınacağımız yeni fabrikamız olacak. Yeni fabrikamızla birlikte ihracat yaptığımız ülke sayısını 87’den 100’e, yüzde 40 olan ihracatın ciromuzdaki payını ise yüzde 50’e çıkaracağız.”

“Yeni pazarlarda da adımızdan zorlu bir oyuncu olarak bahsettireceğimize inanıyorum”

Tüm dünyada artan enerji ihtiyacıyla ülkelerin yeni altyapı çalışmaları ve mevcut altyapı yenilemeleri doğrultusunda sektörün ihracat anlamında geleceğini parlak gördüklerini de belirten Akgül, “Pandemi ile birlikte tedarik zincirinde yaşanan sorunlar ve özellikle artan Uzakdoğu tedarik maliyetlerden dolayı birçok ülkenin, ulaşım kolaylığı, üretim gücü, hızı ve teknolojisi açısından tedarik için ülkemizi tercih edeceğini düşünüyorum. Bu durum sektörümüz açısından oldukça önemli bir fırsat. Sigma Elektrik olarak bu fırsatı her anlamda iyi değerlendireceğimizi, bölgesel pazar ve ürünlere yönelerek nokta atışlarıyla Uzakdoğu’nun kaybettiği pazarlardan ciddi oranda pay alacağımızı düşünüyorum. Özellikle bu anlamda 2022 yılında hem hali hazırda ihracat yaptığımız ülkelerdeki hacmimizi artıracak hem de bu yıl için özellikle hedeflediğimiz Avustralya, Meksika ve Brezilya gibi ülkelere yoğunlaşacağız. Mevcut ürünlerimizin yanı sıra bu ülkelerin ihtiyaçlarına, güvenlik ve kalite sertifikalarına sahip yeni ürünler geliştirerek, gireceğimiz yeni pazarlarda da adımızdan zorlu bir oyuncu olarak bahsettireceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Desteklerin artırılarak ihracatçı firmaların önü açılmalı”

Son yıllarda Türkiye’nin ihracatta rekorlar kırdığının da altını çizen Akgül, sektör ihracatının artırılması için şu önerilerde bulundu: “Sigma olarak sektörümüzün ve firmamızın ihracata olan katkılarını artırmak adına her yıl en az 3 uluslararası fuara katılıp ürünlerimizi tanıtıyoruz. Bugüne kadar 87 ülkede Made in Türkiye damgalı Sigma markalı ürünlerimizi müşterilerimizin kullanımına sunduk. Pandemi şartlarına rağmen son iki yılda neredeyse dünyanın yarısına ürünlerimizi bizzat giderek tanıttık. Ancak sektörlerin ihracatının artırılması, firmaların tek başlarına üstesinden gelebilecekleri kolay bir süreç değil. Açıkçası kamunun bu konuda ön ayak olması, sektör oyuncularının uluslararası pazarlara erişimi kolaylaştırılmalı. Yine fuar, vize kolaylığı, lojistik konularında bazı desteklerin artırılarak ihracatçı firmaların önü açılmalı. Özellikle ‘Made in Türkiye’ için ciddi tanıtımlar yaparak bu pazarlara ulaşımımız desteklemeli.”