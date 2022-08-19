İki Büyük firma Güçlerini Birleştirdi

Barikat Siber Güvenlik Şirketler Grubu, büyüme stratejisi kapsamında yeni ve büyük bir adım atarak Turkcell ile güç birleştirdi. “Türkiye Siber Güvenlik Ekosisteminin” güçlenmesinin ve siber güvenlik sektörünün ihracatının artırılması açısından büyük önem taşıyan bu anlaşma kapsamında; Turkcell, kurumsal girişim sermayesi fonu “Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Turkcell Yeni Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu” üzerinden Barikat’ın %20 hissesini, sermaye artırımı yönetimi ile aldı. İki marka bu yeni ortaklık ile küresel siber güvenlik pazarını hedef olarak belirledi ve Türkiye pazarında da hedef büyüttü.

Barikat ile Turkcell arasında yürütülen stratejik yatırım görüşmeleri sonuçlandı. İşlem onayı için Rekabet Kurumu başvurusunun yapıldığını belirten Barikat Siber Güvenlik Şirketler Grubu CEO’su Murat Hüseyin Candan, bu ortaklığın ortaya çıkmasındaki temel motivasyonu; oluşacak sinerjiyle “Türkiye Siber Güvenlik Ekosisteminin” güçlenmesini ve sektör ihracatının artırılmasını sağlamak olarak tanımladı.

Bilişim 500 Araştırması verilerine göre, 2021 yılında toplam 400 milyon TL’nin üzerinde cirosu ile sektöründe lider konumda yer alan Barikat; İstanbul, Ankara, Katar, Azerbaycan ve Amsterdam ofisleriyle faaliyet gösteriyor. Çözüm ortakları arasında dünyanın ve ülkemizin en önemli siber güvenlik üreticilerini bulunduran; alt yapı çözümleri, hizmet ve danışmanlık sunan Barikat Siber Güvenlik Şirketler Grubu, 300’den fazla çalışanı ile Türkiye ve dünyada güvenliğin kritik önem taşıdığı, finans, bilişim, otomotiv, turizm, lojistik, sağlık başta olmak üzere, 20’den fazla sektöre siber güvenlik çözümleri sunuyor.

Anlaşmanın sadece Barikat ve Turkcell özelinde değil, sektör açısından da önemli bir adım olduğunu belirten Barikat Siber Güvenlik Şirketler Grubu CEO’su Murat Hüseyin Candan “Bu anlaşma ile Turkcell, kurumsal girişim sermayesi fonu ‘Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Turkcell Yeni Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ üzerinden Barikat’ın %20 hissesini sermaye artırımı yöntemi ile edinecek. Böylece 15 yıldır öz sermayemiz ile ulaştığımız başarılar daha da hız kazanacak. Barikat’ın dinamikleri ve yönetim yapısı olduğu gibi devam edecek. Ülkemize kattığımız değer daha da artacak ve markamızın küresel MSSP (Managed Security Service Provider/ Yönetilen Güvenlik Hizmeti Sağlayıcısı) olma hedefine daha hızlı ulaşacağız” dedi. Ülkemiz siber güvenlik servis ve teknoloji girişimlerinin bir an önce küresel pazara ulaşmasının önemine dikkat çeken Candan “Bu yolda Turkcell ile anlaşmamız büyük bir itici güç olacak. En büyük sermayemiz aralıksız sürdürdüğümüz AR-GE yatırımlarımız ile yetiştirdiğimiz insan gücü. İnsan gücündeki değişim ve adaptasyon konusundaki hazırlığımızı uzun zaman önce planlamış ve hayata geçirmiştik. Büyük organizasyonlar için bu büyük bir değerdir. Ayrıca bu anlaşmanın mümkün olmasında en büyük oyuncu olan, geçmiş ve mevcuttaki tüm çalışma arkadaşlarımıza katkılarından dolayı Barikat yönetimi olarak teşekkür ederiz” dedi.