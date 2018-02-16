İki milyona yakın kadına satış yaptı

Kadınların ikinci el kıyafetlerini satışa çıkardığı ModaCruz, geçtiğimiz yıl hem 1

milyonu aşkı kullanıcıya ulaştı hem de 1.8 milyonun kadına satış yaptı. Rakamlar

bunlarla da sınırlı değil. ModaCruz ile 4 bin 195 markaya ait kıyafetleri satışa çıkaran

kadınlar, 17.5 milyon kez birbirlerine yorum yapıp 445 bin kez pazarlık için teklif verdi.

Firmanın sergilediği grafik yatırımcıların da gözünden kaçmıyor. 2 milyon dolarlık yeni

yatırım alan firmanın böylece toplam yatırım miktarı 5 milyon dolara ulaştı.

Öte yandan firma, dijital alandaki performansını offline kanallar da taşıyor. Bu

kapsamda geçtiğimiz aylarda ModaCruz Pop-Up mağazalar açmaya başladı.

Marmara Forum’da bir ay Kanyon’da altı ay açık kalan mağazalar kapandı. Firma

yeni pop-up mağazasını City’s AVM’de açtı. Mağazanın ne kadar açık kalacağı

henüz belli değil. Mağazanın içinde tamamen VIP ürünler bulunuyor. Anlaşılacağı

üzere firma mağazalarında sattığı ikinci elde daha çok lüks segmente yöneliyor.



Mağazadakiler ürünlerin nasıl temin edildiğine gelince… Ürünler tüketicilere ait.

Hatta bunların arasında Gülşen gibi ünlü isimler de var. Sistem şöyle işliyor:

Tüketiciler satmak istedikleri ürünleri VIP mağazaya getiriyor ya da VIP hizmetten

yararlanıyor. VIP uygulamada lüks ürünlerinizi ModaCruz’a gönderiyorsunuz.

Buradaki ekip orijinallik kontrolü yapıyor. Tüm satış sürecini ise tüketici adına

ModaCruz takip ediyor. Satış gerçekleştiğinde kullanıcıya mail gidiyor ve para



kullanıcının hesabına aktarılıyor. Firmanın City’s AVM dışında başka bir yerde

mağaza açma planı henüz yok. Görünen o ki biraz gidişata göre karar verilecek.

(paradergisi)