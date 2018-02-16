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İki milyona yakın kadına satış yaptı

Kadınların ikinci el kıyafetlerini satışa çıkardığı ModaCruz, geçtiğimiz yıl hem 1 milyonu aşkı kullanıcıya ulaştı hem de 1.8 milyonun kadına satış yaptı.

İki milyona yakın kadına satış yaptı

Kadınların ikinci el kıyafetlerini satışa çıkardığı ModaCruz, geçtiğimiz yıl hem 1
milyonu aşkı kullanıcıya ulaştı hem de 1.8 milyonun kadına satış yaptı. Rakamlar
bunlarla da sınırlı değil. ModaCruz ile 4 bin 195 markaya ait kıyafetleri satışa çıkaran
kadınlar, 17.5 milyon kez birbirlerine yorum yapıp 445 bin kez pazarlık için teklif verdi.
Firmanın sergilediği grafik yatırımcıların da gözünden kaçmıyor. 2 milyon dolarlık yeni
yatırım alan firmanın böylece toplam yatırım miktarı 5 milyon dolara ulaştı.
Öte yandan firma, dijital alandaki performansını offline kanallar da taşıyor. Bu
kapsamda geçtiğimiz aylarda ModaCruz Pop-Up mağazalar açmaya başladı.
Marmara Forum’da bir ay Kanyon’da altı ay açık kalan mağazalar kapandı. Firma
yeni pop-up mağazasını City’s AVM’de açtı. Mağazanın ne kadar açık kalacağı
henüz belli değil. Mağazanın içinde tamamen VIP ürünler bulunuyor. Anlaşılacağı
üzere firma mağazalarında sattığı ikinci elde daha çok lüks segmente yöneliyor.

Mağazadakiler ürünlerin nasıl temin edildiğine gelince… Ürünler tüketicilere ait.
Hatta bunların arasında Gülşen gibi ünlü isimler de var. Sistem şöyle işliyor:
Tüketiciler satmak istedikleri ürünleri VIP mağazaya getiriyor ya da VIP hizmetten
yararlanıyor. VIP uygulamada lüks ürünlerinizi ModaCruz’a gönderiyorsunuz.
Buradaki ekip orijinallik kontrolü yapıyor. Tüm satış sürecini ise tüketici adına
ModaCruz takip ediyor. Satış gerçekleştiğinde kullanıcıya mail gidiyor ve para

kullanıcının hesabına aktarılıyor. Firmanın City’s AVM dışında başka bir yerde
mağaza açma planı henüz yok. Görünen o ki biraz gidişata göre karar verilecek.
(paradergisi)

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