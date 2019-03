İkitelli OSB yeni yönetimini seçti

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nin 27 Şubat Çarşamba günü geçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında yeni başkan ve yönetim kurulu üyeleri seçildi.



Yönetim Kurulu Başkanlığı’ na Mahmut Aydın seçildi.



01 Mart 2019 Cuma günü gerçekleştirilen ilk yönetim kurulu toplantısı sonucunda ise görev dağılımı yapıldı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Nuri Konak, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ali Karadağ, Şaban Gülbahar, Hasan Kılınçarlan, Aziz İyiokur, Selim US, Mustafa Keskin, Mehmet Vural Koç, Dursun Uzunhasanoğlu, Mehmet Mutlu atandı.







“Aydınlık İkitelli İçin Geldik”



Mahmut Aydın, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nin (İOSB) Türkiye’ nin en eski ve en büyük organize sanayi bölgesi ve ülkemizin hemen her şehrine ve dünyanın neredeyse her ülkesine 14.559 faal firmasının üretimleriyle yıllık ortalama 5-6 Milyar USD katma değer ürettiğinin altını çizerek, bölgenin gücüne güç katmak, var olan alt yapı sorunlarını çözmek ve bölgeyi kalkındırmak için yepyeni bir program oluşturduklarını ve “ Aydınlık İkitelli İçin Geldik” sloganıyla yola koyulduklarını belirtti.



“Hedefim katılımcı kooperatiflerimiz ve müstakil sanayi parsellerimiz ile birlikte İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’ni bir cazibe merkezi haline getirmektir.”



Mahmut Aydın başkan seçildikten sonra yaptığı açıklamasında özetle şunları söyledi;







“İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi günümüzde özellikle katma değeri yüksek üretim ve satış faaliyeti için alternatifsiz ve eşsiz bir konumdadır. Kiralar ve mülk fiyatları kentin en lüks semtleri ile yarışmaktadır. Yönetimsel anlamda mevcut durumdaki ayrışmalar, basına yansıyan ve olumsuzluklar içeren Bakanlık teftiş kurulu raporları İkitelli OSB’nin imajına zarar verdi.. Bu nedenlerle Türkiye’nin en büyük Organize Sanayi Bölgelerinden biri olan İkitelli’nin, var olan sorunlarını, kamu otoritesi ile iyi ilişkiler içerisinde, toparlayıcı, ortak aklı kullanan, istişareye dayalı ve çözüm odaklı bir yönetim modeli ile yönetmek istiyoruz”



Türkiye’nin en köklü ve güvenilir şirketlerinden Aydın Tekstil’in yönetim kurulu üyesi olan Mahmut Aydın, 70 yıla yaklaşan üretim tecrübesi, yıllık 45 milyon metrelik kumaş üretim hacmi ve 3000 kişiye varan istihdamı ile Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük döşemelik, perdelik ve yatak kumaşı üreticisi olan kuruluşlarının, İOSB’ de yer alan yönetim merkezi ve dev tesisleriyle bölgenin en eski kuruluşlarından biri olduğunu ayrıca Kayseri ve Adapazarı’nda da üç ayrı fabrikada daha üretim yaptıklarını belirtiyor.





Mahmut Aydın, bir aile şirketi olan Aydın Tekstil’de bayrağı devraldığı günden bu yana, yenilikçi, dürüst, müşteri ve çalışan memnuniyeti öncelikli ve yatırım odaklı yönetim anlayışıyla bu başarı öyküsüne büyük katkı sağlamış ve bölgede sevilen ve sayılan bir isim.