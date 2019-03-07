Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya ekonomi Bursa mersin
66.6 milyon TL kar etti
66.6 milyon TL kar etti
Toplumun çimentosudur
Toplumun çimentosudur
İki yeni ödül aldı
İki yeni ödül aldı
Yeni modelleri tanıttı
Yeni modelleri tanıttı
İş dünyasından istihdam seferberliğine destek
İstihdam seferberliği

İkitelli OSB yeni yönetimini seçti

İ0SB Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Aydın,  çalışmalarını “ Aydınlık İkitelli İçin” sloganıyla başlattı.

İkitelli OSB yeni yönetimini seçti
banner17

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nin 27 Şubat Çarşamba günü geçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında yeni başkan ve yönetim kurulu üyeleri seçildi.

Yönetim Kurulu Başkanlığı’ na Mahmut Aydın seçildi.

01 Mart 2019 Cuma günü gerçekleştirilen ilk yönetim kurulu toplantısı sonucunda ise görev dağılımı yapıldı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Nuri Konak, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ali Karadağ, Şaban Gülbahar, Hasan Kılınçarlan, Aziz İyiokur, Selim US, Mustafa Keskin, Mehmet Vural Koç,  Dursun Uzunhasanoğlu, Mehmet Mutlu atandı.



“Aydınlık İkitelli İçin Geldik”

Mahmut Aydın, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nin (İOSB) Türkiye’ nin en eski ve en büyük organize sanayi bölgesi ve ülkemizin hemen her şehrine ve dünyanın neredeyse her ülkesine 14.559 faal firmasının üretimleriyle yıllık ortalama 5-6 Milyar USD katma değer ürettiğinin altını çizerek, bölgenin gücüne güç katmak, var olan alt yapı sorunlarını çözmek ve bölgeyi kalkındırmak için yepyeni bir program oluşturduklarını ve “ Aydınlık İkitelli İçin Geldik” sloganıyla yola koyulduklarını belirtti.

“Hedefim katılımcı kooperatiflerimiz ve müstakil sanayi parsellerimiz ile birlikte İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’ni bir cazibe merkezi haline getirmektir.”

Mahmut Aydın başkan seçildikten sonra yaptığı açıklamasında özetle şunları söyledi;



“İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi günümüzde özellikle katma değeri yüksek üretim ve satış faaliyeti için alternatifsiz ve eşsiz bir konumdadır. Kiralar ve mülk fiyatları kentin en lüks semtleri ile yarışmaktadır. Yönetimsel anlamda mevcut durumdaki ayrışmalar, basına yansıyan ve olumsuzluklar içeren Bakanlık teftiş kurulu raporları İkitelli OSB’nin imajına zarar verdi.. Bu nedenlerle Türkiye’nin en büyük Organize Sanayi Bölgelerinden biri olan İkitelli’nin, var olan sorunlarını, kamu otoritesi ile iyi ilişkiler içerisinde, toparlayıcı, ortak aklı kullanan, istişareye dayalı ve çözüm odaklı bir yönetim modeli ile yönetmek istiyoruz”

Türkiye’nin en köklü ve güvenilir şirketlerinden Aydın Tekstil’in yönetim kurulu üyesi olan Mahmut Aydın, 70 yıla yaklaşan üretim tecrübesi, yıllık 45 milyon metrelik kumaş üretim hacmi ve 3000 kişiye varan istihdamı ile Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük döşemelik, perdelik ve yatak kumaşı üreticisi olan kuruluşlarının, İOSB’ de yer alan yönetim merkezi ve dev tesisleriyle bölgenin en eski kuruluşlarından biri olduğunu  ayrıca Kayseri ve Adapazarı’nda da üç ayrı fabrikada daha üretim yaptıklarını belirtiyor.


Mahmut Aydın, bir aile şirketi olan Aydın Tekstil’de bayrağı devraldığı günden bu yana, yenilikçi, dürüst, müşteri ve çalışan memnuniyeti öncelikli ve yatırım odaklı yönetim anlayışıyla bu başarı öyküsüne büyük katkı sağlamış ve bölgede sevilen ve sayılan bir isim.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
İkitelli Organize Sanayi BölgesiOlağan Genel Kurul Toplantısı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5