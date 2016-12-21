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İKV Başkanı Zeytinoğlu, WCF Konsey Üyeliği'ne seçildi

- Zeytinoğlu, Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Genel Konsey Üyeliği'ne Avrupa bölgesini temsilen üçüncü kez seçildi

İKV Başkanı Zeytinoğlu, WCF Konsey Üyeliği'ne seçildi

İSTANBUL (AA) - İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ve Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Genel Konsey Üyeliği'ne yeniden seçildi.
İKV'den yapılan açıklamaya göre, WCF Genel Konseyi'nin 2017-2019 dönemi seçimleri için 130 ülkeden bin 200'ün üzerinde oda üyesi elektronik oy kullanmaya davet edildi. Konseyde yer alan 20 sandalye için dünyanın tüm bölgelerinden 48 farklı ülke temsilcisi aday oldu.
Seçimlerde İKV ve KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Avrupa bölgesini temsilen 2017-2019 dönemi için Genel Konsey Üyeliği'ne üçüncü kez seçildi.
Zeytinoğlu, yeni dönem Genel Konseyi'nin 1 Mart 2017 tarihinde yapılacak ilk toplantısına katılmak üzere Fransa'nın başkenti Paris'e gidecek.

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) tarafından 1950 yılında üyelik ağındaki ticaret odalarını temsil etmek ve odalar arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla kurulan WCF, 12 bin odadan oluşan küresel ağı birleştirerek odaların daha üretken olmasına sağlıyor.
 

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