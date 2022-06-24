İlaç sektöründe stratejik hamle yaptı

Mene Health Group CEO'su Şule Mene, toplam 210 milyon TL yatırımla, 8 bin 500 metrekare alan üzerine kurulan Mene BioPark, hem Türkiye'de hem de çevre ülkelerde önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini anlatıyor. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından uluslararası standartlarda çalıştığına dair akredite edilen ilk klinik araştırma merkezi olmayı başarmış. Kısa sürede 48 denetimden başarıyla geçerek, şu anda Türkiye’de, Ortadoğu ve Avrupa’da Mene BioPark’ın entegre hizmetlerine sahip bir tesisin daha olmadığını ifade ediyor.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, 210 milyon TL yatırımla Mene BioPark tesisini hizmete açtı. Şule Mene Türkiye'nin klinik araştırmalarda bölgesinde merkez üssü olması için 20 yıldır önemli yatırımlara imza attı. İşte Şule Mene’nin ilaç sektörüne ilişkin önemli açıklamaları:

Sunduğumuz entegre hizmetle Türkiye'nin klinik araştırma alanında rekabet gücünü artırdık. Mene Health Group olarak, klinik çalışmalardaki 20 yıllık birikim ve deneyimimizi bilimin ve insan sağlığının hizmetine en iyi şekilde sunmak için Mene BioPark tesisimizi hayata geçirdik.

Klinik araştırmaların başarılı bir sonuca ulaşması için süreçteki en önemli aşamalardan biri ilaçların moleküllerin doğru koşullarda muhafaza edilmesi ve aynı derecelerde korumayı sağlayan özel sistemlerle teslim edilmesidir. Eğer belli bir derecede depolanması gereken bir molekülü kısa süre dahi bu aralık dışında bir ısıya maruz bırakırsanız, diğer tüm süreçler kusursuz işlemiş olsa bile çalışma başarılı olamıyor. Pek çok önemli klinik araştırma ürünü sadece bu nedenle diğer fazlara geçemeden sonlandırılıyor. Bu da demek oluyor ki soğuk zincir tedarik sistemi çok büyük maliyetlerle yürütülen klinik araştırmaların kaderini belirliyor.

Pandemi döneminde Covid-19 aşılarının muhafaza edilmesi sürecinde, uzman soğuk hava depolarının önemini ve tüm dünyadaki eksikliğini hep birlikte deneyimledik. İlaç endüstrisinin ve dolayısıyla klinik araştırmaların hızla biyoteknoloji alanına kaymasıyla biyoteknolojik ürünlerin saklama koşulları büyük önem kazandı. Özellikle küçük kitlelere yönelik olduğu için yetim ilaç diye de tanımlamaman nadir hastalıklar alanında da önemli bir adım attık. Buradaki hassas teknoloji, donanım ve deneyimle, ihtiyaç duyulduğunda son derece dikkatli saklama koşulları gerektiren bu özel ürünlerin depolamasına yönelik hizmet de verebileceğiz" diye konuştu.

2002 yılında kurulan Mene Health Group olarak dünyanın önemli ilaç pazarlarından biri olan Türkiye'nin, Sağlık Bakanlığı tarafından uluslararası standartlarda çalıştığına dair akredite edilen ilk klinik araştırma merkeziyiz. Pek çok alt markamızla sağlık sektörüne ve özellikle yeni moleküllerin araştırma süreçlerine katkı sağlayarak geleceğin insan sağlığına şimdiden yatırım yapan bir ekosistemin parçası olmaktan son derece mutluyuz. Yeni yerleşkemiz Mene BioPark kısa sürede Sağlık Bakanlığı denetimi dahil 48 denetimden başarıyla geçti, bu başarı tüm ekibin ve yılların deneyiminin. Şu anda Türkiye'de, Ortadoğu ve Avrupa'da Mene BioPark'ın entegre hizmetlerine sahip bir tesisin daha olmadığını söyleyebiliriz.

Klinik araştırma sektörünün vizyoner ekibi olarak geleceğe odaklandık. Türkiye’nin Avrupa ve Ortadoğu arasında bir köprü olarak da değerlendirilmesini hedefledik. Türkiye’nin klinik araştırma alanında rekabet gücünü arttırdık.

20 yıllık birikim ve deneyimimizi bilimin ve insan sağlığının hizmetine en iyi şekilde sunmak için Mene BioPark tesisimizi hayata geçirdik. Klinik araştırmaların başarılı bir sonuca ulaşması için süreçteki en önemli aşamalardan biri ilaçların/moleküllerin doğru koşullarda muhafaza edilmesi ve aynı derecelerde korumayı sağlayan özel sistemlerle teslim edilmesidir. Eğer belli bir derecede depolanması gereken bir molekülü kısa süre dahi bu aralık dışında bir ısıya maruz bırakırsanız, diğer tüm süreçler kusursuz işlemiş olsa bile çalışma başarılı olamıyor. Pek çok önemli klinik araştırma ürünü sadece bu nedenle diğer fazlara geçemeden sonlandırılıyor. Bu da demek oluyor ki “Soğuk Zincir Tedarik Sistemi” çok büyük maliyetlerle yürütülen klinik araştırmaların kaderini belirliyor.

Pandemi döneminde Covid19 aşılarının muhafaza edilmesi sürecinde, uzman soğuk hava depolarının önemini ve tüm dünyadaki eksikliğini hep birlikte deneyimledik. İlaç endüstrisinin ve dolayısıyla klinik araştırmaların hızla biyoteknoloji alanına kaymasıyla biyoteknolojik ürünlerin saklama koşulları büyük önem kazandı.

Özellikle küçük kitlelere yönelik olduğu için yetim ilaç diye de tanımlamaman Nadir Hastalıklar alanında da önemli bir adım Mene BioPark. Buradaki hassas teknoloji, donanım ve deneyimle, ihtiyaç duyulduğunda son derece dikkatli saklama koşulları gerektiren bu özel ürünlerin depolamasına yönelik hizmet de verebileceğiz.