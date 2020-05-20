İlk sanal fuar için geri sayım başladı

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, Ticaret Bakanlığı’nın büyümeye katkı sağlayan ihracatçılarla el ele vererek düzenleyeceği sanal fuarlar, ticaret heyetleri ile ihracata ve ihracatçıya olan desteğini sürdürdüğünü söyledi.

“Salgının Türkiye’de görüldüğü ilk günden beri ihracatta dijitalleşmeye odaklanarak Türkiye’nin deri sektöründeki inovasyon potansiyelini açığa çıkaracak çalışmalarımıza hummalı bir şekilde devam ediyoruz. Türkiye’de sanal fuar konusunda ilk adım atan birlik olarak dijital dönüşüme öncü olduk. Ankara ile yoğun temaslarımız, görüşmelerimiz neticesinde çok ciddi bir yol kat ettik. Ticaret Bakanlığı’nın ihracata yönelik devlet desteklerine sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarları da eklediği, somut neticeler aldığımız bir döneme girdik. Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonu ve desteğiyle İZFAŞ’ın işbirliği ve TİM’in desteğiyle 1-3 Haziran’da dünyada ilk kez ayakkabı ve saraciye sektörlerine yönelik Shoedex Dijital Ticaret Platformu’nu gerçekleştireceğiz. Bundan sonraki süreci de Ticaret Bakanlığımız ile birlikte planlayarak devam ediyoruz.”

Deri sektörü dijital fuarda buluşuyor: Shoedex gerçeği aratmayacak

Zandar, sanal fuarcılık sisteminin fuarcılığın alternatifi değil tamamlayıcı bir unsuru olarak geliştirildiğini ve gerçeği aratmaması için bütün altyapının hazırlandığını sözlerine ekledi.

“30 üretici firma sonbahar-kış sezonu koleksiyonlarını küresel ölçekteki 250 profesyonel satın almacıyla www.shoedex.events adresinde buluşturacak. Sanal fuarda da her firmanın bir standı olacak ve firmalar istedikleri ürünü görsellerle tanıtabilecek. Alıcılar ile ihracatçılar online görüşerek, ürünleri inceleyerek isterlerse sipariş verebilecekler. Dijital Ticaret Platformu sanal tur yöntemi ile stantların 360 derece tanıtımının yapıldığı, ziyaretçilerin fuar alanını üç boyutlu gezebileceği, akıllı eşleşme filtresi ile fiyat bilgisinden firma profillerine kadar ürünlerin detaylı bilgilerine ulaşılabildiği, anlık mesajlaşma ve görüntülü konuşmayla sürekli etkileşim halinde, yurtiçi ve yurtdışı etkinliklerle ilgili duyurular, haberlerin yer alacağı, tüm paydaşların birlikte çalışacağı, üreteceği ve katma değer yaratacağı bir ortam oluşturacak. Aynı zamanda ulaşım kolay ve maliyeti düşük olduğu içinde büyük bir avantaj ve imkan sağlayacak.”

Büyümenin en kestirme yolu dijitalleşme

Erkan Zandar, “Üreticinin nasıl erişim sağlarım, nasıl görünür ve bilinir olurum ve nasıl satarım sorularına tek platformda çözüm bulmuş olacağız. Firmalarımız farklı ülkelerdeki ticari alıcılara doğrudan erişim sağlayarak ihracatlarını ve marka değerlerini artırmış olacaklar. İhracatçılarımız için büyümenin en kestirme yolu geleneksel satış yöntemlerindeki bağlılığa son vermekten geçiyor. Küresel değerlerle hedef koyarak, hedef birlikteliği yaparak tedarik zincirini sürdürmeliyiz. Bu süreçte hızlı ve çevik olmak zorundayız. Hiçbir şey birbirinden bağımsız değil. Tüm bu yaşananların insanlara, ihracatçılara, iş dünyasına pek çok mesajı var.” dedi.

Katma değer vurgusu: Formül “inovasyon”

Zandar, pandemi sürecinin eski nesil yöntemleri bir yana bırakma, birlikte çözüm üretip daha iyi bir gelecek kurmak için yeni bir eşik olduğu görüşünde.

“İhracatçıların gündemi teknoloji ve dijitalleşme olmalı. Zaman değişime ayak uydurma zamanı. Katma değerli ürün üretmek, ürettiğimizin üstüne inovasyon eklemekle mümkün. Bu da yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesi demek. Deri endüstrisindeki üreticilerin hedeflediğimiz ülkelerdeki ticari alıcılar ile doğrudan entegrasyon sağladığı global online ticaret platformuyla müşterilere dijital kanallardan ulaşabileceğimiz, ekosistemi dijital kanallarla yönetebileceğimiz diğer sektörlere örnek bir model olacak güncel bir vizyonu ortaya koyuyoruz.”