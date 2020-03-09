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İnşaat sektöründe devrim: çevik dönüşüm

Türkiye ekonomisinin taşıyıcı sektörleri için düzenlediği fuarlar ile her yıl binlerce yabancı yatırımcıyı yerli iş ortakları ile bir araya getiren Hyve Group, 18 – 22 Nisan 2020 tarihleri arasında 43. Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul’u gerçekleştiriyor.

İnşaat sektöründe devrim: çevik dönüşüm
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Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, güçlü küresel ağını inşaat sektörüne aktararak yeni iş, ortaklık ve satın alım fırsatları yaratmayı hedefliyor. Bu hedefle birlikte Turkeybuild İstanbul, sektör stratejisini desteklemek, bilgi alışverişi sağlamak, inovasyonu teşvik etmek ve de yapı sektörünün kamu, özel sektör ve akademik boyutları arasında etkileşim sağlayarak yeni fikirlerin tanıtılmasını sağlamak adına iş geliştirmeye yönelik etkinliklerle dolu verimli bir platform sağlıyor.

Bu sene, YAPI SAHNESİ’nde tüm dünya ile rekabet üstünlüğü için dönüşmeye ve değişmeye cesaret eden firmalarla Çevik Dönüşüm masaya yatırılacak.

Değişken koşullara adaptasyon ve sürdürülebilir başarı temellerine oturan çevik yönetim yaklaşımları dünya genelinde inşaat sektörü de dahil olmak üzere yaygınlaşıyor ve firmaları rekabet üstünlüğü kazanmak için dönüştürüyor. Ülkemizde de inşaat sektöründe tasarımcı ve uygulamacı gruplarda başarılı örnekleri olan çevik yönetim yaklaşımlarını, YAPI SEKTÖRÜ SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMENİN SIRRI “ÇEVİK DÖNÜŞÜMÜ” KONUŞUYOR paneli ile YAPI FUARI’na taşıyoruz.

Değişim Mimarı İnovatif Yönetim Danışmanlığı iş birliği ile düzenlenen bu buluşma Çevik dönüşüm ile yeni nesil yönetim yaklaşımlarını işletme ihtiyaçlarına uyarlayarak işletmedeki potansiyeli ortaya çıkarmak ve hayata geçirmek için Yapı Sektöründe bir örnek teşkil edecek. Multidisipliner mimarlık ve mühendislik çözümleri, müteahhitlik, gayrimenkul ve malzeme paydaşları aynı masada buluşarak sektörün çevik dönüşümünü farklı açılardan ele almayı hedefliyor.

Panelin moderatörlüğünü Değişim Mimarı İnovatif Yönetim Danışmanlığı Kurucusu Demet Demirer gerçekleştirirken, Petkim İnşaat Projeleri Yöneticisi Tolga Erpınar ve Sigma Mühendislik Tasarım Departmanı Yöneticisi İlhan Ergüney konuşmacılar arasında yer alacak.

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Yapı FuarıDemet Demirer
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