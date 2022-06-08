İnşaat sektörüne güven artıyor

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) her ay açıkladığı Hazır Beton Endeksi ile Türkiye’de inşaat sektörü ve bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durumu ve beklenen gelişmeleri ortaya koymaktadır. İnşaat sektörünün en temel girdilerinden biri olan ve aynı zamanda üretiminden sonra kısa bir süre içinde stoklanmadan inşaatlarda kullanılan hazır betonla ilgili bu Endeks, inşaat sektörünün büyüme hızını ortaya koyan en önemli göstergelerden biridir.

THBB, her ay merakla beklenen Hazır Beton Endeksi’nin 2022 Mayıs Ayı Raporu’nu açıkladı. Rapora göre, Son 3 aydır eşik değerin üstünde yer alan Faaliyet yeniden aşağı yönlü hareket etmiş ve mayıs ayında eşik değerin altına inmiştir. Sınırda hareket eden Güven Endeksi mayıs ayında yükseliş göstererek eşik değerin üzerinde konumlanmıştır. Toparlanma gösteren Beklenti Endeksi ise henüz istenilen düzeyden uzak görünmektedir. Birleşik Beton Endeksi, faaliyetteki daralmanın etkisiyle sınırlı da olsa aşağı yönlü hareket göstermiştir.

Geçen yılın aynı ayına göre mayıs ayında güven hariç diğer endekslerde bir gerileme dikkati çekmektedir. Faaliyet nisan ayındaki yükselişini devam ettirememiş görünmektedir. Özellikle faaliyetteki düşüşe kıyasla beklenti düzeyindeki gerilemenin daha yüksek olması dikkat çekicidir. Geçen ay uygulamaya konulan konut destek paketi sonrasında piyasa oyuncularının güveni yükselirken bunun henüz beklentiye ve faaliyete yansımadığı görülmektedir.

“Mayıs ayında açıklanan Konut Finansman Desteği’nin ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılmaktadır.”

Raporun sonuçlarını değerlendiren THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “TÜİK tarafından son açıklanan Yapı Ruhsatı sayıları 2022 yılında inşaat sektörünün rotasının anlaşılması açısından önemlidir. Bina sayısı, daire sayısı ve yüz ölçümü verilerine bakıldığında yapı ruhsatı sayısının 2022 yılının ilk çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine kıyasla %20’nin üzerinde azaldığı görülmektedir. Geriye dönük 8 çeyrek yani son 2 yılda, Yapı Ruhsatı sayılarında bir azalma görülmemişti.” dedi.

Mayıs ayında açıklanan Konut Finansman Desteği’ne değinerek sözlerine devam eden Yavuz Işık “2022 yılının geride bıraktığımız ilk çeyreğindeki veriler, Türkiye’nin pandeminin ekonomik etkilerinin ortadan kalkmaya başladığı 2020 yılının 3. çeyreğine geri döndüğünü göstermektedir. Bu yönüyle mayıs ayında açıklanan Konut Finansman Desteği’nin ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılmaktadır. Söz konusu paketlerin, henüz piyasayı etkileyecek düzeye ulaşmadığı ancak inşaat sektörünün 2022 yılındaki rotasının belirleyicisi olacağı tahmin edilmektedir.” diye konuştu.

Hazır Beton Endeksi hakkında

Söz konusu endekslerin oluşturulmasına esas teşkil eden anket ile firmalara 8 soru soruluyor. Her bir endeksin değeri 100’ün altında ya da üstünde olmasına bağlı olarak yorumlanıyor. 100’ün üzerinde olması durumunda önceki aya ait faaliyetin ya da gelecek döneme ilişkin beklentinin olumlu yönde geliştiği yorumu yapılıyor. Türkiye genelinde her ay hazır beton üreticileri ile gerçekleştirilen çalışmada 3 farklı endeks türetiliyor. Hazır Beton Faaliyet Endeksi ile hazır beton firmalarının geçmiş bir aylık faaliyetlerinin sonuçları, Hazır Beton Güven Endeksi ile hazır beton sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin, ekonomi ve sektöre yönelik duydukları güven seviyesi, Hazır Beton Beklenti Endeksi ile hazır beton firmalarının önümüzdeki üç aylık dönemde faaliyetlerinin hangi seviyede olacağına ilişkin beklentiler hakkında bilgi ediniliyor. Hazır Beton Endeksi ile endekslerin tümünü içeren bileşik endeks elde ediliyor.