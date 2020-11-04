İnşaat sektörünün yeni buluşma noktası

“Bu Sitede İş Var” mottosuyla yola çıkan ve inşaat sektöründe ilk etapta firmalar, taşeronlar ve çalışanlar için kariyer çözümleri sunan Workindo.com, yaptığı satın almalar ve girişimlerle hizmet çeşitliliğini artırdı.

Workindo.com yeni dönemde kariyer fırsatlarının yanı sıra inşaat sektöründe ürün veya hizmetlerin alım-satım ve kiralamaları, talep oluşumu, teklif toplama, e-ihale, hizmet satma-alma, ürün alma, ürün kiralama gibi birçok konuda çözümler sunuyor.

Firma olarak her geçen gün büyüyerek sektöre katma değer sağlamaya devam ettiklerinin altını çizen Workindo CEO’su Erhan Kocabaş, “Kariyer platformu olarak başladığımız yolculuğumuzda yeni girişimlerimizle bakış açımızı her geçen gün genişletiyoruz. Kazandığımız yeni perspektifler ufkumuzu açarak bizi farklı yatırımlara yöneltip daha da motive ediyor. Workindo.com olarak hem ulusalda hem de globalde firmaların, taşeronların ve çalışan personelin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilmeyi hedefliyoruz.

İnşaat ve ilgili sektörlerde ürün, hizmet alım-satım-kiralama vb. konuları tek çatı altında sunuyoruz. Artık Workindo.com üzerinden hizmet veren firmalar kendilerine kolayca talep bulabilirken, projeleri için ürün alıp satmak isteyen firmalar istedikleri ürünleri alıp, istediklerini satabilecek. Tadilattan, dekorasyona, altyapı hizmetlerinden peyzaja, elektik tesisatından ısı-ses yalıtımına bir projenin ihtiyacı olan tüm çözümlere sitemiz üzerinden pratik olarak ulaşılabiliyor.

Workindo.com’u bir nevi inşaat sektörünün online pazaryeri haline getirmek istiyoruz. Her geçen gün büyüyen deneyimli ekibimizle bu hedeflerimize kısa vadede ulaşacağımızı ön görüyorum.” dedi.