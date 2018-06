Insos Enerji "Enerji Köyü"kurmayı hedefliyor Insos Enerji ve Yatırım Şirketi Genel Müdürü Alper Sezen, "Konya yenilenebilir enerji konusunda merkez sayılabilecek bir yer. Güneş enerjisi santral yatırım yerleri var. 2013 yılında ilk adımları atılan 2017- 2018 yıllarında inşaatların devam ettiği süreçte 4000 megawatt civarında güneş enerjisi santrali yatırımı Türkiye'ye kazandırıldı"dedi.

Konya'dan Dünya'ya açılan Insos Enerji ve Yatırım Şirketi Genel Müdürü Alper Sezen, yenilenebilir enerji konusunda Konya'da,Türkiye'de ve Dünya'da neler yapıldığını ve yapılacağını anlattı. Aynı zamanda Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynakları ile olan ilişkisini de gözler önüne seren Sezen şunları söyledi:



Yaklaşık 13 yıldır bu işin içimdeyim. Benim çocukluğum Kütahya'da geçti. Soba atık gazlarının bulut oluşturduğu bir şehir. Bu çok ciddi rahatsızlık veren bir durumdu. Çocuğumun bu temiz topraklar da pis hava solumasını istemedim. Konya yenilenebilir enerji konusunda merkez sayılabilecek bir yer. Güneş enerjisi santral yatırım yerleri var. 2013 yılında ilk adımları atılan 2017- 2018 yıllarında inşaatların devam ettiği süreçte 4000 megawatt civarında güneş enerjisi santrali yatırımı Türkiye'ye kazandırıldı. Bunlardan 1150 adedi MEDAŞ bölgesi denilen Orta Anadolu Bölgesi'nde faaliyet gösteriyor. Türkiye'de ki güneş kaynakları en zayıf Doğu Karadeniz Bölgesi bile Almanya ile eş değer. Birim maliyetleri düşündüğümüzde güneşin en az olduğu yerde yatırımın en verimsiz olduğu yerde bile Almanya standartlarına yakın. Türkiye'nin her noktası rüzgar , güneş, biogaz, yenilenebilir kütle kaynaklarının değerlendirilmesiyle realize edilebilir bir çok yatırım var.



Türkiye'de örneği olmayan güneş enerjisi santrali

İnsos enerji ve yatırım şirketi 2016 yılında bir fikirle doğdu. 2013 -2014 yıllarında bir mevzuat kapsamında yatırım yapmak isteyen insanlarla sermaye sahipleri görüşmelerimde yenilenebilir enerjiye yatırım yapanların hem maddi hem manevi doğru yatırım yaptığını söyledim. Finansal anlamda yeterlilik ve gereklilikleri sağlamak gerekiyor. Konya'da yenilenebilir enerjide sadece üç kişide 150 milyon dolarlık bir yatırım hamlesi gördüm ve bunlar yapıldı. Bunlar yapılırken bu teknolojinin Türkiye'ye gelmesi yapılan santrallerin epektif bir şekilde işletilmesi ve beklenen getiriyi sağlayabilmesi finansal bir varlıktan farklı olmadığı düşüncesiyle bir fikir oluştu kafamızda. Bu fikri yatırımcılarla paylaştıktan sonra bir varlık yönetim şirketi altında şu an 100'ün üzerinde santralimiz faaliyette. Konya'da 90 megawattlık bir enerji sağlıyoruz. Güneş enerjisinin çatı üzerine modellemiş şekline çok ciddi çalışmalar var.Türkiye'de örneği olmayan bir çiftlik üzerine 2 megawattlık bir santral kurduk. Bu santralin birinci aşaması devreye girmiş oldu. Aynı yerde biogaz başvurusu yaptık. 1 megawatt kurulu güçte rüzgar santrali kurmak üzere izinleri alınmış bir projemiz var. Biz isteriz ki kısa vadede okullar öğrencilerini getirsinler yanına biz rehber arkadaşlar verelim yenilenebilir enerjiye farkındalık yaratalım. Yatırımlarımız kamuya mal olsun istiyoruz. Tamamlandığında yaklaşık 1- 1,5 sene içerisinde güneş, rüzgar ve biogazında içinde olduğu bir enerji köyü haline gelir diye umuyoruz.



Yenilenebilir enerji kaynaklarında bile doğayı tahrip ediyoruz

Termik santraller inşaa ediyoruz ama baca gazı ile ilgili filtrasyona önem vermiyoruz. Doğru yatırımlar yapılsa termik santraller de bizim sandığımız kadar zararlı enerji üretim kaynağı olmayacak. Her türlü enerjide çevresel faktöre uyduğunuz zaman zararı aşağıya çekmek mümkündür. İngiltere'de 5-5,5 wattlık kurulu gücü olan hidroelektrik santralin işletme binası ve türbün jenaratörünün yer aldığı binayı yerin altına gömüp üstünü yeşillendirmişlerdi. Teknik argümanlarını ona göre tasarlayıp dizayn etmişlerdi. Bu A'dan Z'ye çevreci bir yaklaşımla yapıldığını gösteriyor. Biz maalesef yenilenebilir enerji kaynaklarını yaparken de doğayı tahrip eden bir bakış açısına sahibiz. Pahalı olmasına rağmen yenilenebilir kaynaklardan üretilme koşulu arayan özellikle Avrupa menşee ili şirketlerin kolları vardı. Nasıl bir politika ki 10 birime elde edeceği enerjiyi 12-13 birim yatırmayı göze alıyor. Bu gerçekten kurumsal farkındalık haline gelmiş, o kurumda çalışan insanlar bu kurumu bu nedenle tercih eder hale gelmiş. O kültür o ihtiyaç yavaş yavaş Türkiye'de de hasıl olmaya başladı ki yenilenebilir enerjinin hem kamu tarafında hem de yatırımcı tarafında açan argümanlardan biridir diye düşünüyorum.