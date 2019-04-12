INTERCLEAN ve Temizlik Tanrıçası

Sektörün, yılda ortalama 10,5 milyar Avro ciro ve yaklaşık 5.000 firma ile 1,5 milyon kişiye istihdam sağladığını belirtenİstanbul Marka Direktörü Hatice Dinçer, yaklaşık 40 ülkeden 150 markanın katılımıyla gerçekleşen fuarda son teknoloji ile geliştirilmiş, yapay zeka ile çalışan cihazlar başta olmak üzere, en yenilikçi ürünlerin sergilendiğini açıkladı.iş birliği, Amsterdam Rai ve UBM NTSR’nin uluslararası gücü ile düzenlenen INTERCLEAN İstanbul Fuarı’nda, zemin bakım makineleri, temizlik kağıtları, kimyasal temizleyiciler, halı yıkama makineleri, temizlik ekipmanları ve tesis temizliği öne çıkan sektörlerdi.Endüstriyel Temizlik Sektörü’nün Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki en önemli buluşma noktası, INTERCLEAN İstanbul Endüstriyel Temizlik Teknolojileri - Hizmetleri Fuarı ve Konferansı Endüstriyel Temizlik Sektörüne Genel Bakis oturumunda moderatör Ekonomi gazetecileri Başkanı Celal Toprak her zamanki gibi hiperaktif yürüttüğü panelin diğer konuşmacıları İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, TESHİAD BaşkanıBaşkanıveBaşkanıana hatlarıyla uygulanan ve olması gereken hijyeni açıkladılar.Ekonomi gazetecileri Başkanı Celal Toprak, Endüstriyel Temizlik Sektörüne, ortak akılla ortaya çıkan görüşlerin farkındalığı artıracağını vurgulayarak, kurumsal firmaların iç denetimiyle, yerli malı kullanılmasına dikkat çekerek uygun ekipmanlarla birlikde çevre bilincinde hijyen koşullarda belli standartlarla yapılan temizliklerin sağlıklı ortam dolayısıyla toplum oluşturacağının altını çizdi.Moderatör Toprak, Panelistlere uygulamaları hakkında söz verdi.TESHİAD Başkanı Zafer Mumcular, Son 10 yılda pazar payı 19,4 milyar TL’den 63 milyar TL’ye yükseltme başarısı gösterdiklerini, Yıllık ticari iş hacmin yaklaşık 10,5 milyar Avro. Kamu binaları da dahil edildiğinde 1,5 milyon kişiye istihdam sağlayan sektör olduklarını ancak eksik kadroyla çalışıldığını ifade etdi. Temizlik işinin bir meslek olarak görülmediğini, çalışanların, farklı bir iş bulana kadar temizlik sektöründe geçici olarak görev aldıklarını bu nedenle tam anlamıyla istenilen seviyelerde temizlik hijyen sağlanamadığını vurguladı. Her yıl 1.7 milyon kişinin yakalandığı hastane enfeksiyonlarıyla, hem ölümlere neden olan hem de tedavi süreçlerine ek ve yüksek maliyetler getirdiğini büyük bir sorun olduğunu dile getirdi.Elite World Hotels Zinciri Genel Müdürü, , çok geniş açıdan derinlemesine bir sunu gerçekleştirdi. Konaklama tesislerinde kendi uygulamalarında gerek su gerekse temizlik ürünlerin tasarrufundan ve kullanılan tüm malzemelerin çevreci ve geri dönüşümlü olduğunu söyledi. Bu uygulamaların konaklama sektöründe şart oluşunu gelen otel müşterilerinin bunları aradığını ona göre otel tercih etdiklerinin altını çizdi. Sosyal medyada en küçük olumsuzluk büyük müşteri kayıplarına mal olduğuna dikkat çekdi.İnoksanYönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, TOBFED Başkanı Serkan Bakırtaş ve TUSID Başkanı Güçlü Kaplangı’da benzer konuşmalarla hijyenin olmazsa olmazlığından ancak çevre bilincine uygun ürünlerin kullanılması akıllı cihazlarla tasarruf sağlanması gerektiğini aynı düşüncele fikirlerini ve uygulamalarını paylaştılar.