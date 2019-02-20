Irak'ta “Orta Doğu Örnek Ev ve Mobilya Fuarı“ açıldı

Türkiye dahil 7 ülkeden 70 firmanın yer aldığı fuarda ev eşyası, mobilya, mutfak ve banyo malzemelerinin yanı sıra yapı sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ürünleri tanıtılıyor.



AA muhabirine konuşan organizatör Abdullah Ahmed, Türkiye, İran, Arap dünyası ve Avrupa'dan firmaların fuarda stant açarak ürünlerini sergilediğini söyledi.

Fuarın 5 gün süreceğini belirten Ahmed, "Önceki yıllarda bölgemizde yaşanan ekonomik kriz, DEAŞ'ın Irak'a gelmesi, Erbil ve Süleymaniye havalimanlarının kapanmasıyla bu tür etkinlikler durmuştu, ancak bu yıl ekonomik istikrarın normalleşmesinin işareti olarak 10 ila 15 fuar düzenlemeyi düşünüyoruz." dedi.

Fuarın katılımcılarından bir Türk firması sahibi Abdullah Irmak, 12 yıldır Irak'ta yapı sektöründe faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Irak'ta önemli projelerde yer aldıklarını belirten Irmak, Türkiye'den getirdikleri malzemeleri satarak ülke ekonomisine katkı sağladıklarını ifade etti.

Irmak, Irak'ta iç gümrüklerinin kaldırılmasının da Türk firmalarına olumlu katkı sağlayacağını kaydetti.



Fuara katılan yerel firma sahibi Serbaz Kerim ise Türkiye'den ithal edilen mobilya ürünlerinin kalitesinden memnuniyetini dile getirdi.



Kerim, "Firma olarak Türkiye'den yılda yaklaşık 1 milyon dolarlık ithalat yapıyoruz." dedi.