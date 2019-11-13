Irak’a ihracat eski günlerine dönüyor

Ekim ayında en dikkat çekici artış yüzde 51 ile 2013 yılında sektörün 2. önemli ihracat pazarı konumuna yükselen fakat IŞİD ile kan kaybeden Irak'a yapılan ihracatta yaşandı. Öte yandan Ocak-Ekim ihracatı 6.88 milyar dolar olarak gerçekleşirken, Demir ve Demir Dışı Metaller Sektörü sanayi sektörleri arasında en çok ihracat yapan altıncı sektör oldu.

Alüminyum, bakır, mutfak eşyaları, endüstriyel mutfak, yapı malzemeleri, bağlantı elemanları kilitler ve el aletleri, döküm, kaynak malzemeleri ve metal ambalaj olmak üzere dokuz alt sektörün çatı birliği konumunda bulunan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Ekim ayı ve ilk 10 aylık ihracat rakamlarını açıkladı.

İlk üç ülke Almanya, İtalya ve Irak İDDMİB tarafından açıklanan verilere göre, sektör Ekim ayını geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 0.9 artışla 733.8 milyon dolar ihracat yaparak tamamladı. Türkiye'nin genel ihracatından alınan pay ise yüzde 4.6 oldu. Sektörün en çok ihracat yaptığı bölge olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat 2019 Ekim ayı itibarıyla 372.3 milyon dolar olarak gerçekleşirken, aylık bazda en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında 82.8 milyon dolar ile Almanya açık farkla ilk sırada yer aldı. Almanya'yı 42.5 milyon dolar ile İtalya takip ederken, Irak yüzde 51 artış ile 39 milyon dolara ulaştı ve üçüncü sırada yer aldı.

100 milyar dolar ticaret hacmi hedefimiz olan Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracat da Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.2 artarak 37.9 milyon dolara ulaştı.

İhracat 10 ayda 7 milyar dolara dayandı

Açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, sektörde ihracat artışının ülke genelinden daha iyi bir performans sergilediğini belirtti. Ocak-Ekim dönemini kapsayan 10 ayda 6.9 milyar dolara ulaştıklarını ifade eden Öztiryaki, "Genel ihracattan yüzde 4.6 pay aldık ve sanayi sektörleri arasında en çok ihracat yapan altıncı sektörüz. Bu dönemde başlıca hedef pazarımız konumundaki ABD'ye yaptığımız ihracatın yüzde 36.6 oranında artarak 346.1 milyon dolara ulaştığını da vurgulamak isterim." dedi.

Alt sektör ihracatlarına bakıldığında Alüminyum Ürün Grubunun 2.58 milyar dolar ile değer bazında ilk sırada yer aldığını kaydeden Öztiryaki, onu 1.56 milyar dolar ile Demir Çelik Mamullerinin, 1.48 milyar dolar ile Metal Eşyaların ve 1.11 milyar dolar ile Bakır Ürün Gruplarının takip ettiğini kaydetti. Öztiryaki Ekim ayı itibarıyla sektörde en fazla ihracatın 272.3 milyon dolar ile yine Alüminyum sektöründe gerçekleştiğini belirtti.

